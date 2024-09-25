被控「刻意貶低NewJeans成就」要求記者改新聞！HYBE怒揭溝通真相

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▲NewJeans成員兩周前曾開直播要求公司恢復閔熙珍的職務，最後期限到今日為止，但HYBE並沒有這麼做。（圖／翻攝自NewJeans YouTube）

▲張姓記者（左）在節目上拿出他和HYBE公關的錄音，爆料他被HYBE要求改新聞一事。（圖／翻攝自CBS 김현정의 뉴스쇼YouTube）

韓國人氣女團NewJeans近日槓上經紀公司ADOR及總公司HYBE，要求讓已被開除的前代表閔熙珍回歸，今（25）日正好是雙方最後通牒的期限，有記者爆料稱，為了貶低NewJeans的成就，HYBE要求他改新聞，此事引起廣泛討論。對此，HYBE也火速公開回應，強調他們只是要求記者更改專輯銷量的正確數字，並沒有刻意貶低NewJeans，更控該名記者外流與公司公關負責人的錄音，HYBE鄭重喊話：「我們將嚴肅處理此事」。韓國媒體《首爾新聞》記者張亨宇（音譯）今（25）日在CBS節目《金賢正的新聞秀》上，公開與HYBE公關團隊的通話錄音，表示HYBE為了貶低NewJeans的成就，要求他更改新聞，消息一出讓歌迷譁然，認為HYBE為了壓迫幾名少女就使出惡劣手段，引起粉絲熱議。對此，母公司HYBE火速發出聲明回應，HYBE指出，該記者在7月17日的報導提到，NewJeans於日本演唱會後，在當地專輯銷量達102萬，但實際上日本只賣出5萬張唱片，其他90多萬張都是韓國境內的銷售成績，因此公關公司才會打電話要求記者更改成正確訊息，強調錯誤的資訊會給投資者和全球市場帶來混淆：「作為公關負責人，我們並無理由貶低NewJeans的成就」。HYBE也表示，他們的公關團隊曾派人到NewJeans的東京巨蛋見面會現場，協助安排媒體採訪、增加曝光度等，讓NewJeans在日本的新聞報導可以提高，做到了成功的宣傳，可見他們對NewJeans的重視。另外關於記者稱HYBE公關曾說「NewJeans成員遭ADOR前代表閔熙珍精神控制」，HYBE回應，這是因為記者當時詢問「持股不到20%，如何可能奪取經營權？」他們才會回答如果製作人和藝人之間非常緊密，不論股份多寡都可能成為代表，只是對話中的用詞被放大。該記者也說，HYBE曾私下約他打高爾夫球試圖拉攏他，HYBE澄清高爾夫球的邀約5月就發出，之後因考慮到後續發生的情況，認為時間點敏感，所以也早就取消了。HYBE還反過來指控記者放出和公關人員的通話錄音非常沒有職業道德，強調：「我們將嚴肅處理此事」。