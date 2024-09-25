江蕙國慶晚會免費看！索票方式、註冊會員懶人包超詳細教學來了　

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024國慶晚會索票方式第1步驟。（圖／中華民國113年國慶日| 國慶晚會在台北）

▲2024國慶晚會索票方式第2步驟。（圖／中華民國113年國慶日| 國慶晚會在台北）

▲2024國慶晚會索票方式第3步驟。（圖／中華民國113年國慶日| 國慶晚會在台北）

▲2024國慶晚會索票方式第4步驟。（圖／中華民國113年國慶日| 國慶晚會在台北）

封麥9年的江蕙將在10月5日的國慶晚會上復出，站上大巨蛋開唱，消息一出讓許多歌迷們引頸期盼，今（25）日索票方式終於出爐，5000個免費索票名額將於30日中午12點，在udn售票網準時開放民眾索票，另外還有200組敬老票可以透過線下申請，就是為了體貼不擅使用網路的年長者。2024國慶晚會將在10月5日晚上6點開始，票券全為免費索取，如欲參加盛會的民眾，可在30日中午12點登上udn售票網申請，由於需要登入會員，記得事前先註冊好網站帳號密碼，成功加入會員後即可免費索取。30日當天登入會員後，點選國慶晚會的活動頁面，就會看到「免費索票」的選項，點擊進去看到座位圖，即可開始選擇座位、取票方式等等，最後確定所選的資訊都無誤後，按下確認鍵就代表索票成功。每人限索取1次，並且限1組2張。另外為了讓不擅長使用網路的長輩也能輕鬆索票，觀傳局也有開放可以透過線下申請的200組敬老票券，65歲以上（民國48年以前出生）、具有中華民國國籍、設籍台灣並領有國民身分證之年長者，在9月25日以前，將身分證正反面影本、聯絡電話等資訊以郵件寄送至「110204台北市信義區市府路1號中央區3樓觀傳局秘書室（國慶晚會敬老票券）」即可參加抽籤，中籤後每人可得到2張票，結果將在10月1日早上10點抽出。除了江蕙以外，晚會表演卡司還有紀曉君、黃妃、翁立友、林育羣、湯運煥（東東）、高爾宣、申力安、王ADEN等人，另外巴黎奧運金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷，還會帶領全場觀眾一起合唱國歌及國旗歌。索票詳情請洽「中華民國113年國慶日| 國慶晚會在台北」官方網站。