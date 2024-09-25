北檢辦進口蛋弊案有漏網之魚？他質疑偵訊名單少了這2名綠營大咖

台北地檢署辦超思進口蛋案，24日兵分14路搜索超思、亮采、農業部與中央畜產會，並約談前中央畜產會執行長、現為農業部官員陳中興、時任畜產會家禽組組長龔隆太、吳姓專員、超思負責人秦語喬等人。不過前立委邱毅質疑，少了農業部前部長陳吉仲，與畜產會前董事長林聰賢。
邱毅說，延誤了一年，在龐大的輿論壓力下，檢調終於開始偵辦超思案。表面上看是14路大搜索，有11位官商列名被告，現在還在北檢漏夜偵訊中，但細查其偵訊名單，不由得懷疑檢調在惺惺作態辦假案，因為偵訊名單裡少了陳吉仲與林聰賢。
邱毅說，尤其陳吉仲號稱小英男孩，超思案是他乾綱獨斷，專案決定，本該負最大責任，至少有圖利超思的罪嫌吧！如果北檢用偵查民進黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案一樣的標準，怎麼可能讓陳吉仲成為漏網之魚呢？超思案對台灣人民的傷害遠遠超過京華城案，現在柯文哲還在收押禁見，如果北檢放過陳吉仲，連碰都不敢碰，豈不正式向世人承認他是双重標準，選擇性辦案嗎？
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邱毅說，尤其陳吉仲號稱小英男孩，超思案是他乾綱獨斷，專案決定，本該負最大責任，至少有圖利超思的罪嫌吧！如果北檢用偵查民進黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案一樣的標準，怎麼可能讓陳吉仲成為漏網之魚呢？超思案對台灣人民的傷害遠遠超過京華城案，現在柯文哲還在收押禁見，如果北檢放過陳吉仲，連碰都不敢碰，豈不正式向世人承認他是双重標準，選擇性辦案嗎？