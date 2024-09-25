年齡無界限　嘉義市首創全台第一支「勇壯啦啦隊」號召勇壯族參加

為讓長者擁有良好生活品質，展現健康與自信，今(9/25)日於長青園演藝廳舉辦「勇壯+1啦啦隊」招募記者會，現場邀請2023世界棒球經典賽啦啦隊「台灣精品經典女孩」舞蹈總監Endo老師，帶領旗下啦啦隊成員進行熱力四射的開場表演，並與勇壯族們共同體驗啦啦隊舞蹈，展現嘉義市民的熱情活力，一齊健康動滋動。
嘉義市全嘉動起來辦理多元活動，全國首創勇壯啦啦隊培訓計畫，這是全台灣第一支超過50歲以上的勇壯啦啦隊組合，藉由訓練過程提升勇壯族健康與自信，同時也將為嘉義市運動賽事注入更多活力。此次特邀請「Team Taiwan」編舞、2023世界棒球經典賽啦啦隊「台灣精品經典女孩」舞蹈總監Endo老師進行培訓。Endo老師，擁有近十年的教學經驗，培養多位優秀啦啦隊成員，協助每位隊員發揮最佳表現，並培養團員自信與團隊精神，希望藉由老師的專業指導，帶給勇壯族不同風采，期待未來透過「勇壯+1啦啦隊」的應援力，以勇壯的精神感動每一位民眾，具體實踐「樂齡勇壯」的願景。
嘉義市政府衛生局局長廖育瑋表示，嘉義市長期致力推動全民運動，更鼓勵50歲以上的勇壯族透過運動促進健康、自我實現。此次藉由「勇壯+1啦啦隊」培訓計畫，將運動場活力四射的氛圍，從運動賽場上延伸到場外，激勵更多民眾一起響應運動，這不僅是嘉義市運動活力的最佳展現，更是樂齡勇壯的具體詮釋。另外，藉由Endo老師的編舞與指導，打破民眾對於啦啦隊參與者年齡限制的想像，藉此吸引更多勇壯族踴躍報名參加，推動更多元化、全方位的運動風氣，實現全民運動融入生活的目標。
衛生局提醒，「勇壯+1啦啦隊」招募自9月25日至10月11日截止，凡設籍/居住/就業/就學於嘉義市50歲以上的中高齡者（民國63年次（含）以前出生者），不分男女，皆可報名參加，具運動舞蹈相關經驗者佳，報名後將邀請專業評審選出成員，享有三個月免費專業啦啦隊訓練，並獲得專屬啦啦隊服一套和免費宣傳照一組。歡迎嘉義市的勇壯族踴躍報名參加，更多樂齡勇壯系列活動訊息請至樂齡勇壯城網站及「嘉市A健康」臉書粉絲專頁查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
嘉義市政府衛生局局長廖育瑋表示，嘉義市長期致力推動全民運動，更鼓勵50歲以上的勇壯族透過運動促進健康、自我實現。此次藉由「勇壯+1啦啦隊」培訓計畫，將運動場活力四射的氛圍，從運動賽場上延伸到場外，激勵更多民眾一起響應運動，這不僅是嘉義市運動活力的最佳展現，更是樂齡勇壯的具體詮釋。另外，藉由Endo老師的編舞與指導，打破民眾對於啦啦隊參與者年齡限制的想像，藉此吸引更多勇壯族踴躍報名參加，推動更多元化、全方位的運動風氣，實現全民運動融入生活的目標。
衛生局提醒，「勇壯+1啦啦隊」招募自9月25日至10月11日截止，凡設籍/居住/就業/就學於嘉義市50歲以上的中高齡者（民國63年次（含）以前出生者），不分男女，皆可報名參加，具運動舞蹈相關經驗者佳，報名後將邀請專業評審選出成員，享有三個月免費專業啦啦隊訓練，並獲得專屬啦啦隊服一套和免費宣傳照一組。歡迎嘉義市的勇壯族踴躍報名參加，更多樂齡勇壯系列活動訊息請至樂齡勇壯城網站及「嘉市A健康」臉書粉絲專頁查詢。