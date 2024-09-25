全家即期品太狂！麻辣滷味、牛雙寶「全部10元」　眾瘋喊月底救星

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▲民眾於臉書社團分享開箱心得。（圖／翻攝自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」）

月底口袋空空的黑暗時期又來了！在下月薪水到帳前小資族能省就省，就有網友發現，全家便利商店隱藏版「即期品出清」自有品牌麻辣花生、麻辣牛雙寶、麻辣米血糕等通通特價10元，並且最長的效期也有到明年初，讓不少網友瘋搶喊「根本月底救星」。全家便利商店隱藏版優惠又被挖出來了！即起至10月29日前，自有品牌即食包，包括西魯肉、麻辣花生、麻辣牛雙寶、麻辣豬雙喜、麻辣米血糕全部10元，原價49元，相當於下殺2折優惠，在網路社群引發討論，讓大批民眾瘋搶購。《NOWnews》實際走訪全家，有不少門市都已經完售，店員也透露「特價品不會再補貨」，若是想要撿便宜的民眾，記得往小巷弄的全家門市找，比較會有機會搶到優惠美食。也有民眾於社群「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」，分享實際品嚐心得「全家常溫的小吃特價一包10元，現在超商應該沒什麼10元商品了，買了麻辣米血糕跟麻辣牛雙寶，大概小辣，我覺得都還不錯吃很下飯，應該也很適合配酒，可以趁特價買起來」。熱心網友也表示「家人覺得好吃但太辣」、「米血要加熱才好吃喔」、「我那天是買即期半價的咖哩牛肉+7折白飯，用電鍋炊好吃」、「米血滿好吃的，只是不太喜歡黏在米血上的辛香料，那個口感沒有很喜歡」。