周杰倫、張惠妹登大巨蛋！演唱會「搶票技巧」一次看　成功率飆升

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▲進入到演唱會購票頁面，點選上方「立即購票」，等到搶票時間一到，選取想看的場次並點選「立即訂購」。（圖／翻攝自拓元官網）

▲使用電腦搶票者，可在輸入完驗證碼後按「Tab」再按「空白鍵」最後按「Enter」，就會直接勾選同意條款，並進入等待頁面。（圖／翻攝自拓元官網）

▲周杰倫12月5日起將一連在大巨蛋開唱4天，門票於10月23日中午12點於拓元售票系統開賣。（圖／杰威爾音樂提供）

▲張惠妹於12月21日起，一路唱5場陪伴粉絲跨年。（圖／拓元官網）

天王周杰倫及天后張惠妹日前接連宣布將在年底站上台北大巨蛋開唱，周杰倫12月5日起將一連在大巨蛋開唱4天，門票於10月23日中午12點於拓元售票系統開賣；張惠妹則是12月21日起，一路唱5場陪伴粉絲跨年，今（25）日拓元售票系統已開放國泰世華CUBE卡友優先購買。對此，《NOWnews今日新聞》也特別整理出搶票技巧，讓歌迷們一文看懂，能順利搶到偶像的演唱會門票！首先必須確定自己已註冊、登入拓元會員，接著進入到演唱會購票頁面，點選上方「立即購票」，等到搶票時間一到，選取想看的場次並點選「立即訂購」，接著選擇「電腦配位」或「自行選位」，再點選購票區域，自行選位者必須多一個選取位置的步驟。選位完成後，接著選擇選擇張數、輸入驗證碼，並閱讀服務條款後勾選同意，最後按下「確認張數」，就會進入等待頁面，若搶票成功，即可選擇付款方式及配送方式，並於10分鐘內點選「下一步」，完成結帳流程即可 。📍建議在搶票時選擇「電腦配位」，少一個步驟可能會大幅提升搶票成功率。📍由於拓元的驗證碼具有辨識難度，建議可在搶票前先行練習，練習網址📍搶票時可利用較為準確。📍使用電腦搶票者，可在輸入完驗證碼後，就會直接勾選同意條款，並進入等待頁面。📍建議在搶票前多加練習購票流程，避免不熟悉而失誤。搶票機器人是透過電腦程式自動搶票，且因省略輸入購票資訊等繁瑣步驟，購票速度比人工搶票快，大幅提升搶票成功率。但112年《文化創意產業發展法》增訂第10-1條，為了全體購票人的權益，若利用電腦、其他設備以不正當方式取得訂票，將處三年以下有期徒刑，或併科新臺幣300萬元以下罰金，可說是針對黃牛量身定做的條款，一般民眾也不該以身試法。文化部更提供，若民眾在購票時有發現類似情形，可以多加善用檢舉，共同維護購票公平性。2024年12月5日（四）19:30、12月6日（五）19:30、12月7日（六）18:00、12月8日（日）18:00。台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）NT$6880／$5880／$4880／$3880／$3280／$2280／$18802024年10月23日（三）中午12:00tixCraft拓元售票系統2024年12月21日（四）19:30、12月22日（五）18:00、12月28日（六）19:30、12月29日（日）18:00、12月31日（四）21:30。台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）NT$5880 / $4880 / $4280 / $3880 / $3280 / $2280 / $1880 / $12802024年9月25日（三）中午12:00國泰世華CUBE卡友優先開賣9月25日（三）13:00至9月28日（六）11:59台灣大哥大會員購票專區9月26日（四）12:00 全面開賣