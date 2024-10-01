園區超商店員曝心聲！這款「飲品」意外熱銷　一原因工程師獨愛

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▲工程師因為工時長、工作壓力大，需在日常為自己補充完整的營養以面對挑戰。（圖／NOWnews攝）

▲瑞穗極制鮮乳中，保留免疫球蛋白與乳鐵蛋白，營養比一般鮮奶完整。（圖／NOWnews攝）

▲不管是開啟一天的活力早餐，或是工作到下午，想補充營養的飲品，鮮乳都是很好的選擇。（圖／NOWnews攝）

▲各行各業都可以藉由飲用鮮乳，用營養與活力開啟每一天的生活。（圖／NOWnews攝）

每天早晨準備填飽五臟廟，第一直覺都是先開冰箱，來杯鮮乳提供活力來源，也因此鮮乳可以說是每個家庭必備的飲品，不管是給足精力的早餐，還是中午隨餐營養補給，又或是幫助入睡，日常的每個時刻都很需要它，絕對是家裡冰箱低調中又很重要的常客！最近也在社群上看到網友分享，表示自己調到科學園區的超商門市後，意外發現一款不常看到的鮮乳「瑞穗極制鮮乳」，在門市賣得很好，意外揭開「鐵粉」群的真面目！貼文一出，網友紛紛留言表示「可能因為包裝是綠色的吧」、「之前看到上面寫有免疫球蛋白，感覺很厲害哈哈」、「工作累得要命，早餐喝好一點不為過吧」，引起熱烈討論。也有工程師網友現身說法，表示平常工時長，而且工作過程中要承受較大的壓力，需要在日常為自己補充完整的營養。工程師工作壓力大，容易影響身體的耐受度，為了能讓身體攝取完整的營養，在繁忙且快速取得的生活形態下，透過飲用鮮乳可滿足簡單補充營養需求，而瑞穗極制鮮乳透過72°C巴氏殺菌法，保留免疫球蛋白與乳鐵蛋白，並搭配陶瓷膜過濾技術將細菌濾除，營養比一般鮮奶完整。對「理科腦」的高壓工程師們來說，考量到免疫球蛋白與乳鐵蛋白對身體的好，不管是開啟一天的活力早餐，或是工作到下午想補充點營養的飲品，都是不錯的選擇。不只工程師這類型的高壓工作者，現代人生活壓力大，像是求學族、辛苦久坐的上班族，甚至是每天忙於訓練的運動員，都需要為身體補充完整的營養。對自己的身體好一點吧！即日起到7-ELEVEN購買瑞穗極制鮮乳290ml與930ml，分別有兩件69元及單件95折加贈7點OPENPOINT點數的優惠活動，快手刀來瓶營養更升級的瑞穗極制鮮乳吧！