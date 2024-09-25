葛斯齊爆「中國頂流男星」偷吃女粉絲！線索曝光：人氣不輸劉德華

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▲葛斯齊（左3）爆料一名中國「頂流男星」睡女粉絲，還稱這個人的人氣不輸給天王劉德華。（圖／11點熱吵店YouTube）

▲葛斯齊爆料該名私德有問題的男明星「名字正著念、倒著念都可以」。（圖／11點熱吵店YouTube）

狗仔葛斯齊爆料，一名和粉絲私下有親密關係，因為該名粉絲會砸錢支持他的作品、還買頭等艙帶他出國，實為財力雄厚的「金主」，不過該粉絲不滿男星每拍戲就和女主角傳緋聞，甚至真的展開交往，才把此事爆料出來。而男星的身分葛斯齊未透露，但他放出線索：「名字正著念、倒著念都可以」。葛斯齊在談話節目《11點熱店吵店》爆料中國一名當紅流量男星「偷吃粉絲」，葛斯齊指出，該名男星「頂到天上去」，微博粉絲數量超過1千萬，且人氣不輸給劉德華，讓現在來賓相當好奇指的是誰。葛斯齊表示，男星會跟粉絲發生關係，是因為這名粉絲每次都會花錢捧場他的作品，還會幫他買頭等艙機票，帶他出國享受美食等，當時還不紅的男星只好用身體還債，兩人才發展出不正當關係。至於這個醜聞怎麼爆料出來的？葛斯齊透露，因為該名粉絲很喜歡這個男星，但男星只要每拍一部作品就會跟女主角傳緋聞，甚至有2次都假戲真做真的交往，讓這個粉絲醋意大發，打算花錢找人偷拍照片，將醜聞爆料給媒體，但最後因為男星的工作團隊、媒體官方介入，此事才不了了之。葛斯齊也提示該名男星身分：「我不講幾個字，他的名字正著念、倒著念都可以」，他也透露該名男星30多歲出頭，粉絲大他9歲，不只年紀比他大，財力也比他雄厚。他也稱這名男星雖然有在賺錢，但出手相當小氣，從來沒有買過禮物反送女粉絲。現場來賓聽到後也紛紛開始猜測是誰，但葛斯齊笑而不答，始終沒有證實男星身分，只告訴林襄其中一任和男星交往過的女明星是誰，讓林襄聽到後嚇到驚呼，也更拉高觀眾的好奇心。