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F1台中／冠軍賽車RB19亮相！「Showrun Party」五大看點一次看

記者路皓惟/綜合報導

▲Red Bull Showrun Taichung將於9月28日登場，副市長鄭照新開箱RB19冠軍車，吸引大量車迷關注。（圖／公關提供）
▲Red Bull Showrun Taichung將於9月28日登場，副市長鄭照新開箱RB19冠軍車，吸引大量車迷關注。（圖／公關提供）
Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動將於9月28日台中登場，3萬張票起售即完售，台中市政府運動局聯合各局處更加碼於9月27至29日舉辦Showrun Party，副市長鄭照新今(25)日代表市長盧秀燕開箱，揭開RB19冠軍車的神秘面紗，吸引了大量車迷的關注。

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副市長鄭照新表示，此次活動不僅展出RB19冠軍車輛，還有1300吋大螢幕免費轉播展演、官方市集及賽車模擬體驗等豐富內容，期盼大家踴躍參加，共同見證這一歷史性時刻。鄭副市長也呼籲民眾多利用大眾交通工具前往，以避免交通擁擠。

Showrun Party 五大看點：

  1. RB19冠軍賽車亮相：展出Red Bull車隊的RB19冠軍車，車迷可近距離欣賞這台造價不菲、技術尖端的F1賽車。
  2. 1300吋大螢幕轉播：在台中市府前廣場將設有1300吋的大螢幕，免費直播Showrun展演，讓無法入場的民眾也能感受現場的熱鬧氛圍。
  3. 賽車模擬體驗：現場提供賽車電玩模擬器、換胎挑戰等互動體驗，讓賽車迷親身感受F1的速度與激情。
  4. 官方市集與周邊商品：活動期間設有Red Bull專屬市集，售賣各種限量周邊商品，車迷不容錯過。
  5. 在地美食與特色小吃：市府還結合台中在地特色，推出美味小吃，讓車迷不僅享受賽車樂趣，還能品嚐台中特色美食。
運動局指出，此次活動是台中市提升國際化形象的重要一環，與城市行銷、觀光美食緊密結合。府前廣場作為戶外轉播的聖地，曾成功舉辦過世界棒球經典賽、中華職棒封王賽等賽事戶外轉播，可容納超過5,000位市民，此次活動史無前例，再次邀請國內、外的運動迷、車迷重返聖地，一同見證台灣賽車運動史上歷史性的展演時刻。

活動將於9月28日中午12點正式開始，警察局、交通局為賽事秩序做了非常多演練，市府也呼籲民眾搭乘捷運、公車等公共交通工具前往現場，並提醒參與者做好防曬措施，享受這場頂級賽車展演活動帶來的震撼體驗。

▲民眾可於換胎挑戰現場體驗技術團隊在換胎時的速度及準確度。（圖／公關提供）
▲民眾可於換胎挑戰現場體驗技術團隊在換胎時的速度及準確度。（圖／公關提供）

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