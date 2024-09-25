星宇航空上市前業績發表會　張國煒：一路走來荊棘在背

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星宇航空9月登錄興櫃，即將於第四季掛牌上市，今（25）日舉辦上市前業績發表會，董事長張國煒表示，一路走來荊棘在背，但關關難過關關過，能熬到今日實屬不易，正式營運首年達到損益平衡，沒有因為疫情氣餒，更是展現了台灣囡仔的韌性。張國煒表示，今天是星宇航空非常重要的日子，一路走來荊棘在背，不是很順利，但關關難過關關過，能熬到今日實屬不易，雖然無法像國內兩家航空公司大賺，不過星宇也達損益平衡，小賺1.5億元，這數字不大，可代表星宇航空很厲害，遇到疫情後，營運首年就損益平衡、甚至小賺，相信今年會好很多，甚至倍數成長。張國煒指出，星宇航空沒有因為疫情氣餒，更發揮台灣囡仔的韌性，台灣精神充分在星宇航空發揮，星宇航空沒有因為疫情減薪、裁員，反而快速加碼投資基礎建設，運籌中心、維修中心加緊趕工，實際上不到10年的航空公司卻有30、60年航空公司基礎建設的規模，讓友航同業都很驚訝星宇航空規模與基礎，這也仰賴全體星宇員工努力。張國煒重申，星宇航空能有今天是非常不容易，可以走到今天辦上市前業績發表會，謝謝各位到場捧場，往後也有機會投資星宇航空，上市以後公司治理會更加完善，能達到上市資格，包含內控等是都達到國際標準、各方認證，上市櫃對星宇團隊來說是受到國際間肯定的期末考，再次感謝大家對星宇航空支持，希望大家多多支持星宇航空。