Ozone佳辰爆最愛記仇！私藏「死亡筆記本」狂罵這成員：你又來了

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▲祖安（左）被團員笑說身形有變，不過他表示自己是團員中食量最小的。（圖／記者嚴俊強攝）

▲祖安（右）表示自己不太會記仇，佳辰（左）則自爆手握死亡筆記本。（圖／記者嚴俊強攝）

超人氣男團Ozone在成軍2週年當天推出新專輯《New Moon》，近來行程滿檔的他們，今（25）日出席Hit Fm聯播網活動，身穿中式服裝現身，笑說「恥度很高」。而他們也分享成軍2週年的心情，文廷表示一路走來對這個工作越來越熱愛，也很喜歡工作的過程，即使是回想吵架過程也很開心。不過被問到6人中誰最愛記仇、爆出爭吵？佳辰自爆手上有「死亡筆記本」，現在裡面文廷是最高分的，還會碎念對方說「你又來了！」Ozone今天穿著較貼身的中式服裝現身，笑說一下車就覺得恥度很大，所幸他們經過小巨蛋演唱會訓練，仍維持身材管理的習慣，如果看到2天後有活動，就會有心理準備，那幾天會特別注意飲食。不過祖安被團員笑說，最近似乎身形有變化，衣服的魔鬼氈本來應該要服貼，不過現在魔鬼氈的部分有點外露，祖安急忙解釋，「（衣服）原本就那樣！」還說其實他在團員裡面，其實食量算小的，頂多也只胖1公斤而已。Ozone日前迎來成軍2週年紀念日，他們不禁感嘆，覺得時間過很快，祖安還說，「2年下來已經有20首歌，好像準備了很久，又好像沒有，時間好像光速。」佳辰也指出，現在回去聽之前推出的歌曲，覺得每首歌都有屬於他們6人的故事，雖然大家每天都見面，但其實每個人變化都很大，「我覺得應該是文廷變化最大，一開始有點矬矬的，但現在變得英俊瀟灑，跟那時候有很大的反差。」文廷被點名變帥後，笑說「這不方便表達我的感受，我怕他們生氣，應該是我對這個工作越來越熱愛，我們過了2年一定會累或吵架，但越來越喜歡過程，吵架我也很喜歡」，子翔也補充表示，「這些經歷回頭看很好笑。」不過被問到吵架之後是否會記仇？祖安表示自己不會記仇，「我睡一覺就沒事了」，佳辰則透露，「我會記在筆記本上面，有點數」，文廷接著自爆，覺得自己應該是點數最高的人，「我每次發生一樣的事情，佳辰都會說，『文廷又來了』」，佳辰也笑說，「有一次我們坐火車，文廷坐在我旁邊，他的手肘很愛越界，高雄到台北不知道幾次，我就登記下來」，還笑說自己會報復回去。而佳辰也透露，最低分的是哲言，「有時候我還沒講出口，他就會主動幫助我，我就幫他加半分」，惹得現場哈哈大笑。