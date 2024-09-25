大高雄第3季開發區土地標售　標脫率88%

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▲福清段18地號。（圖／高市府地政局提供）

▲鳳青段196地號。（圖／高市府地政局提供）

高市府地政局今（25）日辦理第3季開發區土地標售，推出8標10筆土地，計有18標封參與投標，共標出7標9筆土地，合計標售金額14億9037萬餘元，標脫率88％，地政局表示，本次僅第6標林園農地重劃區1筆畸零地無人投標，其餘土地全部標脫。本季最受囑目之第71期重劃區3筆特定商業專用區土地，因近台鐵高雄及民族車站、龍江公園、綠園道及捷運黃線Y10站預定地，生活機能優，全部標脫，其中2筆1標面積約578坪，臨鐵新一街及鐵新二街，以總價 8億4930萬元標脫，溢價率3.98 ％，每坪標脫價約 146.8萬元；另1筆面積約355坪，位於大港街及建國二路190巷，以總價 4億6780萬餘元標脫，每坪標脫價約131.7萬元。第92期市地重劃區，距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，本季推出1筆住宅區土地，臨安樂一街及8米道路，面積約204坪，有6標封參與投標，以6900萬元標脫，溢價率18.57 ％，每坪標脫價 33.7萬元。鳳青重劃區，此次推出本區最後1筆土地，面積約150坪，臨文龍東路，緊鄰警察局鳳山分局及熱帶園藝試驗所，附近有正修科技大學、文山高中、文德國小等，地理位置優，吸引7標封參與投標，以1億58萬餘元標脫，溢價率 46.12％，每坪標脫價66.9萬元；另大寮、湖內農地重劃區各推出1至2筆土地，亦順利標脫。地政局表示，標售開發區土地係為回收開發成本及作為新開發區投資資本，若有盈餘，則可支援巿政建設，作為興辦公共福利事業、闢建公共設施等之用，讓全體市民共享土地開發之成果。