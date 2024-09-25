星宇航空Q4將上市！執行長：看好客貨運量延續至2025年

我是廣告 請繼續往下閱讀

星宇航空9月登錄興櫃，即將於第四季掛牌上市，今（25）日舉辦上市前業績發表會。星宇航空執行長翟健華指出，星宇航空營運收入穩定成長，也看好客貨運量延續到2025年。翟健華指出，星宇航空營運收入穩定，2024年1-8月客運營收為202.88億元，年增率62%，2024年1-8月貨運營收為17.65億元，年增率83%，成長主因除公司持續引進廣體客機增加北美航班及載貨容量外，因應電商及AI相關產品需求持續成長，市場急單陸續湧現導致艙位供不應求，載貨量表現優異。另星宇航空2023年總營收為224.72億元，年增568%。其中，客運營收為197.47億元，年增767%，疫後第一年即由虧轉盈，小幅獲利，稅後淨利1.49億元，每股盈餘0.08元。2024年上半年營收為163.33億，年增65%，稅後淨利9億，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元。翟健華說明，星宇受益於使用airbus新機種，燃油成本可以減少20~25%，因此星宇航空燃油成本佔25%、折舊/攤銷成本21%、用人成本19%、維修成本、旅客服務成本與機場成本各佔10%。談及未來展望，翟健華認為，疫後桃機旅客量持續成長，預估明年恢復疫前水準， 2024年客運量有望達疫情前九成，2025年超越疫情前水準，未來桃園機場第三航廈竣工可提升乘載旅客量，貨運方面2024年桃機貨運量穩定成長，展望未來AI及電商需求，2024下半年貨運運價預期持續看漲，星宇航空也會穩步發展中轉貨運服務。翟健華總結，就短期市場能見度而言，看好客貨運量可望延續至2025年， 就長期發展而言，台灣地理位置優越，桃機第三航廈在2027年啟用後，將推升另一波運量成長，且客貨市場未來成長空間及發展潛力巨大。