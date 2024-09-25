阿妹周杰倫搶票看這裡！4售票系統最詳細攻略來了　2秘訣成功買票

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▲拓元售票系統需先登入會員才能進行購票。（圖／拓元售票）

▲KKTIX售票若未到時間先點進頁面，會顯示「尚未開賣」。（圖／KKTIX）

▲寬宏售票需要先選擇票區。（圖／寬宏售票）

▲遠大售票自行選位會先預設好位置。（圖／遠大售票）

周杰倫、張惠妹將在12月先後登上大巨蛋開唱，售票資訊也陸續公開，歌迷們期待的同時也擔憂會不會買不到票？演唱會搶票總是比手速、幾家歡樂幾家愁，但其實搶票也有一些眉眉角角要注意，多做一件小事就能大大提高勝率。就讓《NOWnews今日新聞》來手把手教學獻上4大售票系統的搶票攻略、需要注意的小撇步等等，其中拓元系統的2個小秘訣是絕對要記起來，這次搶票一定用得上！不管什麼售票系統，搶票前一定要先登入好帳號密碼，千萬不要前10分鐘才在登入，否則可能會因為人流太多畫面跑不動。看好座位圖，想好至少3個區域，這樣一來就算自己最心儀的位置已經暫售，也可以快速選擇第2順位，不會因為選不到就一時慌亂！先準備好可能會需要用到的資訊，像是名字、電話、生日等等，打在電腦記事本以備不時之需，如果需要用到時就可以直接複製貼上。對時間也是必要步驟之一，或是開一個標準時間的頁面在旁邊，讓搶票倒數時可以看到秒數，也可以跟著一秒一秒練習默數，在準點一過準時按下去。如果時間夠充裕，可以先開啟同個售票網站上的其他活動來練習點擊，事先確認好每個「下一步」按鍵的位置，避免發生要按「下一步」，結果竟然按到「取消」的憾事。至於各大售票平台都有各自的注意事項，搶票前必須掌握好每個平台的不同搶票步驟。周杰倫、張惠妹12月的大巨蛋演唱會，售票系統都是拓元。如果沒有會員的人一定要提早申請，因為帳號密碼需要綁定「身分證證件字號 」以及「手機號碼」，手機號碼綁定後還需要進行驗證，因此會需要時間來通過，如果搶票前幾小時才再申請，絕對會把自己搞得手忙腳亂。另外需要注意的第1點，因為拓元普遍都需要打「驗證碼」，所以建議電腦輸入法可以先換成半形英文，節省切換時間。第2點則是買票時如果看到網站在轉圈圈等待中，不要心急重新整理，一定要耐心等待，讓票穩穩地轉進來。KKTIX註冊後同樣需要通過手機驗證才可以購票，事前註冊並登入好後，點進欲購買的場次，等待準點按下「下一步」，記得看好時間，如果早1秒按下去，也只會顯示「尚未開賣」，就要再跳回上一頁才可以再次點擊，所以千萬要算準時間，寧可晚1秒也不能快0.1秒。選好位置和數量後要記得勾選「我已經閱讀並同意服務條款與隱私權政策」，才可以繼續按到下一步驟，如果一時心急沒看到，再怎麼一直按也都不會有反應的喔！雖然寬宏售票還沒登入就可以進到購票頁面選擇座位，但也是要登入才能結帳，所以也是要先登入好會員再進行一切動作才是上策。寬宏售票比較特別的是，點選進座位區會有分原價票和身障票，要選擇票別才能再勾選座位，如果直接按座位就會跳出提醒，要你先選擇票別，搶票時的一分一秒都很珍貴，可不能因為這種事被浪費。先註冊會員後才能進行買票，註冊時手機、信箱都需要驗證，建議搶票前一天就完成。如果有分電腦選票和自行選票，選擇自行選票的話，系統也會先預設好一個位置，如果不滿意也可以重選其他未被選擇的位置，不過經過《NOWnews今日新聞》記者實測，點擊了幾場不同場次實驗後，推知網站預設的都是可購買的票券中離舞台最近的位置，因此可以直接按確定，把握時間結帳。