林心如送女兒進幼稚園感傷飆淚　女兒竟頭也不回自己走進學校！

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▲林心如在為《荒野機器人》錄製國語版對白時，會隨著劇情想到養育女兒的點點滴滴，在觀賞整部片時忍不住一直掉眼淚。（圖／記者李政龍攝影）

▲《荒野機器人》中的機器人變成小孤雁的養母，逐漸培養出類似親子般的感情。（圖／摘自IMDb）

▲《有生之年》入圍金鐘獎多項大獎，身為製作人的林心如表示抱著平常心。（圖／翻攝臉書）

林心如為了夢工廠最新動畫《荒野機器人》聲音演出機器人主角，從原本完全沒有感性的情緒，到照顧小孤雁後被激發出母性，自己看完試片都忍不住頻頻拭淚，甚至跟著劇情回想到當初送女兒「小海豚」第一次上幼稚園，瞬間就噴淚：「那時候她才3歲多，而且是疫情時期，爸媽不能跟著去教室，我就會一直在想如果她要上廁所怎麼辦，還跟她說寶貝要堅強。」到最後居然是小海豚頭也不回走進學校裡，反而是她哭了出來，她嘆道：「其實有的時候父母都是在後面偷哭的。」難得一回參與好萊塢動畫大片的國語配音，林心如也算是開了眼界，原來她只能看到自己的角色有出聲音的片段，其他對手的角色需要配音導演在現場大概解說情境，她自己也看不到那些畫面，因此配完整部片與看到一整部電影，仍是不一樣的體驗，她也直呼看到裡面的機器人與被當成養子的孤雁一些動人的片段，實在忍不住一直掉眼淚。片子裡像是母子的機器人與雁兒一起飛，戲外每一對爸媽都會需要面對孩子長大、可能會放手自己飛，她到時能夠讓小海豚自個兒踏上未知之旅嗎？她幽默回到：「我會讓她自己去飛，然後等到一回頭就發現，媽媽一直在後面喔，哈囉。」她很自豪能夠滿足小海豚的願望，原來她之前帶小海豚去看賈靜雯聲音演出的《角落小夥伴》國語版，小海豚說道：「我也想跟咘咘一樣，可以在戲院聽到媽媽的聲音。」確定接下工作後，小海豚更是超期待，每天問她一堆故事，因此她笑道：「我等不及10月10號要趕快帶她去看，我在她心目裡的地位會更高。」身為觀眾眼中男神與女神的結合，林心如與另一半霍建華如何教育女兒，受到外界高度關注。她表示自己有時候會比較嚴，霍建華大都很和善，可是如果連他都變得嚴肅，小海豚就會知道，不是可以胡鬧的時候了。她們最重視小海豚的禮貌與規矩，也大讚小海豚長到現在7歲，越來越懂事、貼心，像是她每天早上要點眼藥水，小海豚就會拿衛生紙給她，而且現在睡前也會跟媽媽分享事情，不會像小時候只會纏著媽媽要聽故事，現在很多事情都可以跟媽媽侃侃而談。好玩的是，小海豚還會跟爸媽說自己沒有要交男朋友，沒有要結婚。有說過要嫁給爸爸嗎？林心如笑說：「好像有吧！開玩笑的時候好像說過一次！但相信每個爸爸聽到這句話都會很開心。」今年林心如製作的《有生之年》入圍了金鐘獎最佳戲劇節目、男女主配角等10項大獎，得獎的呼聲頗高。她過去曾有自製自演的《華燈初上》多項入圍卻空手而回的經驗，這一次抱著平常心，態度盡可能輕鬆。她認為本屆金鐘獎入圍的節目都很強，真的「入圍就是肯定」，也很開心看到同業們有出色的作品和很突出的表現，不過當然還是很希望《有生之年》有好成績。