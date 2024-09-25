台灣一堆人突不搭客運了！眾揭「退流行理由」認同：全被它拖下水

台灣客運已經不受歡迎了？在過去，如果要往返南北的話，國道客運、台鐵、高鐵都能做選擇，每種依照不同特色以及票價各自有一定的乘客量，然而時至今日，你是否有發現身邊的朋友，幾乎已經不搭客運往返南北了呢？就有網友討論「台灣客運到底怎麼沒落的？」引發廣大迴響，不少人就分析最大敗筆就是「疫情影響後已經回不去」。
網友在PTT貼文指出「國道客運以前在高速公路上都可以看到一台接著一台，現在真的少很多，台灣人怎麼突然就不搭客運了？」、「長途的客運一直縮減路線跟倒閉沒人要搭，但很多高鐵車站偏遠也要坐接駁不是也很不方便嗎？大家會懷念以前窮學生搭客運回家的記憶嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「沒開玩笑，疫情把客運系統徹底拖下水了，司機出走回不來，導致路線大砍，加上高鐵又崛起，客運業者真的很難熬」、「都倒掉好多路線了，未來客運只會越來越少人搭，國道客運甚至都有可能變超少班次」、「之前搭客運返鄉過年，小年夜全車沒坐滿，驚訝到不行」、「高鐵崛起本來就有影響，但疫情影響實在太大了，司機出走潮超可怕。」
新冠肺炎巨大衝擊客運業！司機出走回不來、路線大砍半
根據交通部的統計，在過去短短10年之間，客運的載客量從2億人次大跌倒現在剩下8000萬，對於很多客運業者來說，營業額相對也直接砍半，只能透過砍掉部分路線來減少虧損，而在2011年時，國道客運以及公路客運的路線原本有1051條，但時至2023年，兩者相加路線直接腰斬，只剩下555條。
那麼造成台灣人突然不搭客運的原因到底為何？首先就是高鐵的崛起，高鐵從2007年開始營運之後，逐漸成為許多西半部人南北往來的重要交通運輸工具，尤其在2015年時，高鐵又新增了雲林、彰化、苗栗站，讓這些本來要仰賴客運返鄉的人潮，逐漸往高鐵奔走，截至2023年統計，高鐵的平均每日載客量已經達到20萬人之多，甚至還超越2019年疫情前以及通車以來最高的紀錄。
其次就是影響最大的「新冠肺炎疫情」，原本就因為高鐵讓乘客減少的客運，因為疫情來襲之後，直接被拖下水，疫情期間大家很少出遠門以及返鄉，客運公司大量減班，造成許多有經濟負擔的司機出走，轉行其他職業，而在疫情之後這些司機也並未回歸，導致即便客運業者想要回歸班次、線路正常營運也沒司機人力，以國光客運來說，疫情期間他們就流失了242位客運司機，甚至到今年初，客運司機的職缺仍高達4成，想要增班也沒有辦法。
政府幫助客運業者做了什麼？客運真實體驗還是有優點
而針對目前客運的困境，政府現階段除了「增加司機補貼」以及「增加票價補貼」之外，也終於在今年5月交通部拍板，結束客運票價17年的凍漲，調高了國道客運票價上限，希望業者可以減少虧損，像是日前國光客運就宣布，將調漲29條中長途路線，以常見的4排座車型計算，最高漲幅不超過1.56％，3排座的漲幅也不超過6.46％，台北至高雄最多漲36元。
《NOWnews》記者曾經也是客運族，往返南北都是搭乘客運，其實說起來真的不趕時間的話，客運的票價還是相對親民，且在車上可以睡整路，選擇3排座椅或是2排座椅都比高鐵座位舒服許多，像是自身過去最常搭的台北至高雄「和欣客運」兩排座椅，票價只要660元左右，椅子不僅可以下躺，車上也有電影可以看、每個座位都配有充電孔等，一上車直接舒適睡覺也沒問題，整理來說CP值還是非常高，更別說中距離的票價更便宜也能享有同樣待遇。
台灣人隨著搭乘運輸工具習慣改變、自小客車的增多，造成客運業的衝擊龐大，雖然以現階段來說，客運業很難再回到最巔峰的時期，但對於偏鄉、偏遠的地方來看，客運仍然是台灣不可消失的重要大眾載具，下回真的訂不到高鐵票時，與其站在高鐵上兩小時北高往來，不妨嘗試坐看看舒適的兩排椅、三排椅客運，也許你也會對其有所改觀囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「沒開玩笑，疫情把客運系統徹底拖下水了，司機出走回不來，導致路線大砍，加上高鐵又崛起，客運業者真的很難熬」、「都倒掉好多路線了，未來客運只會越來越少人搭，國道客運甚至都有可能變超少班次」、「之前搭客運返鄉過年，小年夜全車沒坐滿，驚訝到不行」、「高鐵崛起本來就有影響，但疫情影響實在太大了，司機出走潮超可怕。」
新冠肺炎巨大衝擊客運業！司機出走回不來、路線大砍半
根據交通部的統計，在過去短短10年之間，客運的載客量從2億人次大跌倒現在剩下8000萬，對於很多客運業者來說，營業額相對也直接砍半，只能透過砍掉部分路線來減少虧損，而在2011年時，國道客運以及公路客運的路線原本有1051條，但時至2023年，兩者相加路線直接腰斬，只剩下555條。
那麼造成台灣人突然不搭客運的原因到底為何？首先就是高鐵的崛起，高鐵從2007年開始營運之後，逐漸成為許多西半部人南北往來的重要交通運輸工具，尤其在2015年時，高鐵又新增了雲林、彰化、苗栗站，讓這些本來要仰賴客運返鄉的人潮，逐漸往高鐵奔走，截至2023年統計，高鐵的平均每日載客量已經達到20萬人之多，甚至還超越2019年疫情前以及通車以來最高的紀錄。
其次就是影響最大的「新冠肺炎疫情」，原本就因為高鐵讓乘客減少的客運，因為疫情來襲之後，直接被拖下水，疫情期間大家很少出遠門以及返鄉，客運公司大量減班，造成許多有經濟負擔的司機出走，轉行其他職業，而在疫情之後這些司機也並未回歸，導致即便客運業者想要回歸班次、線路正常營運也沒司機人力，以國光客運來說，疫情期間他們就流失了242位客運司機，甚至到今年初，客運司機的職缺仍高達4成，想要增班也沒有辦法。
政府幫助客運業者做了什麼？客運真實體驗還是有優點
而針對目前客運的困境，政府現階段除了「增加司機補貼」以及「增加票價補貼」之外，也終於在今年5月交通部拍板，結束客運票價17年的凍漲，調高了國道客運票價上限，希望業者可以減少虧損，像是日前國光客運就宣布，將調漲29條中長途路線，以常見的4排座車型計算，最高漲幅不超過1.56％，3排座的漲幅也不超過6.46％，台北至高雄最多漲36元。
《NOWnews》記者曾經也是客運族，往返南北都是搭乘客運，其實說起來真的不趕時間的話，客運的票價還是相對親民，且在車上可以睡整路，選擇3排座椅或是2排座椅都比高鐵座位舒服許多，像是自身過去最常搭的台北至高雄「和欣客運」兩排座椅，票價只要660元左右，椅子不僅可以下躺，車上也有電影可以看、每個座位都配有充電孔等，一上車直接舒適睡覺也沒問題，整理來說CP值還是非常高，更別說中距離的票價更便宜也能享有同樣待遇。
台灣人隨著搭乘運輸工具習慣改變、自小客車的增多，造成客運業的衝擊龐大，雖然以現階段來說，客運業很難再回到最巔峰的時期，但對於偏鄉、偏遠的地方來看，客運仍然是台灣不可消失的重要大眾載具，下回真的訂不到高鐵票時，與其站在高鐵上兩小時北高往來，不妨嘗試坐看看舒適的兩排椅、三排椅客運，也許你也會對其有所改觀囉！