台灣一堆人突不搭客運了！眾揭「退流行理由」認同：全被它拖下水

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友討論為何台灣客運會沒落，原因大致上分為兩大類，包括高鐵崛起、疫情影響導致司機出走。（圖／統聯汽車客運提供）

▲客運載客量從2億人次大跌倒現在剩下8000萬，對於很多客運業者來說，營業額相對也直接砍半，只能將不賺錢的路線全部砍掉，減少虧損。（圖／國光客運提供）

▲台灣高鐵的崛起，加上疫情衝擊導致許多客運司機出走，造成客運沒落，疫情後高鐵持續乘客持續攀升，但出走的客運司機卻已經回不來。（圖／NOWnews資料照片)

▲和欣客運的兩排座椅讚到不行！有電視、充電孔可以用，椅子也可以躺下舒服休息，價格上經濟又實惠，除了時間較久外，其實不輸高鐵。（圖/PTT運輸中心）

台灣客運已經不受歡迎了？在過去，如果要往返南北的話，國道客運、台鐵、高鐵都能做選擇，每種依照不同特色以及票價各自有一定的乘客量，然而時至今日，你是否有發現身邊的朋友，幾乎已經不搭客運往返南北了呢？網友在PTT貼文指出「國道客運以前在高速公路上都可以看到一台接著一台，現在真的少很多，大家會懷念以前窮學生搭客運回家的記憶嗎？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「都倒掉好多路線了，未來客運只會越來越少人搭，國道客運甚至都有可能變超少班次」、根據交通部的統計，，而在2011年時，那麼造成台灣人突然不搭客運的原因到底為何？，高鐵從2007年開始營運之後，逐漸成為許多西半部人南北往來的重要交通運輸工具，，原本就因為高鐵讓乘客減少的客運，因為疫情來襲之後，直接被拖下水，，導致即便客運業者想要回歸班次、線路正常營運也沒司機人力，政府幫助客運業者做了什麼？客運真實體驗還是有優點而針對目前客運的困境，，以常見的4排座車型計算，最高漲幅不超過1.56％，3排座的漲幅也不超過6.46％，《NOWnews》記者曾經也是客運族，往返南北都是搭乘客運，，像是自身過去最常搭的台北至高雄「和欣客運」兩排座椅台灣人隨著搭乘運輸工具習慣改變、自小客車的增多，造成客運業的衝擊龐大，，下回真的訂不到高鐵票時，與其站在高鐵上兩小時北高往來，不妨嘗試坐看看舒適的兩排椅、三排椅客運，也許你也會對其有所改觀囉！