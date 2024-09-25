北檢辦超思蛋案　他曝劍指這些人：賴清德給點下馬威是必要的

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台北地檢署辦超思進口蛋案，24日兵分14路搜索超思、亮采、農業部與中央畜產會，並約談前中央畜產會執行長、現為農業部官員陳中興、時任畜產會家禽組組長龔隆太、吳姓專員、超思負責人秦語喬等人。漏夜複訊後，今（25）日凌晨諭令秦語喬200萬元交保，並限制出境、出海。對此，網紅歷史哥在臉書發文指出，這波針對誰不言可預諭，直呼「清德宗給英系一點下馬威，是必要的！」北檢24日兵分14路搜索農業部、超思、亮采、畜產會等地，依圖利、詐欺等罪約談8名被告，檢方複訊後，今（25）日凌晨諭令超思負責人秦語喬200萬元交保，同時限制出境出海；亮采負責人林宜龍100萬元交保；畜產會專員吳俊達、員工林昌憲各以50萬元、30萬元交保，其餘4人請回。對此，歷史哥24日在臉書發文表示，「這波針對誰不言可預諭！一個弱勢領導人要展強勢，打貪是肅清政敵最光明正大的方法！」他指出自己絕對支持超思查個明明白白，「但清德宗給英系一點下馬威，是必要的！畢竟暴君最重要的是權威，殺雞儆猴是最簡單有效的！」