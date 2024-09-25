30歲金曲歌王爆外遇重創形象！「夜市叫賣」現況曝光：不太習慣

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▲Leo王（左2）拍攝《廣告START》和其他名主持人一起到夜市叫賣，宣傳企劃。（圖／公視台語台提供）

▲《廣告START》開播，主持人齊聚聊到錄影辛酸血淚史。宇珊（左起）、吳怡霈、台語台台長呂東熹、董仔、八弟與Leo王一起合照。（圖／公視台語台提供）

30歲的金曲歌王「Leo王」2022年遭前妻爆料出軌後形象大受打擊，不僅婚姻破裂也離開老東家「顏社」，回歸獨立音樂人身分，一度兼職開計程車，又傳出為了做音樂把車賣掉。今（25）日Leo王出席公視台語台綜藝實境節目《廣告START》的開播記者會，也談到錄影感想，表示為了拍攝要去夜市叫賣，但自己個性其實比較內向所以不太習慣，被粉絲認出還是有點害羞，對於其他問題他以趕時間為由匆匆離開，似乎不願多談。Leo王在2022年婚外情事件後，鮮少出現在螢光幕前，這次他受邀拍攝綜藝實境節目《廣告START》，和吳怡霈、宇珊、董仔、八弟、視網膜等人共同主持搭檔。今日節目舉行開播記者會，Leo王也一起出席活動，談到拍攝過程，他被其他人稱讚很穩重，遇到突發狀況都很鎮定，也常常神來一筆給大家驚喜。Leo王則笑說自己比較內向，去夜市叫賣要露臉吆喝，他還是比較不習慣。關於私生活的問題，Leo王則以趕時間為由先離開現場，沒有正面回答。女星吳怡霈受訪時則回應，自己長期受子宮肌腺症困擾，尤其在錄製《廣告START》中常遇到生理期，讓她痛到隔天早上7點梳化都只能吃止痛藥等藥效發作，「我是在拍攝中知道不能再忽視自己的身體，錄到6月、7月時，肌腺症更嚴重，不管是不是生理期，整個骨盆腔都在痛，拍攝過程中常要補充鐵劑，所以最後一次花蓮出外景就沒去，去開刀。」吳怡霈說自己缺席錄影是因為狀況嚴重到大血崩，整個人又吐又冒冷汗，「我血崩血紅數只剩下7，只能打止痛針、止血針」，因此才決定正視身體動手術。吳怡霈動完手術後，醫生也建議她要懷孕要趕快，因為肌腺症會復發，不過吳怡霈對懷孕話題強調順其自然，但還是忍不住摸了摸隔壁才剛當爸爸的八弟，看看能不能來點「好孕」。下個月結婚就滿一周年的宇珊則透露，日前她跟老公去做了孕前檢查，結果老公精子活力、數量是18歲，但33歲的她卵子竟然40歲，讓她有點訝異，「我是生理期不會痛的人，沒想到卵子的指數正常是4.87，但我只有2。」雖然對於卵子老化有點焦慮，但宇珊不打算凍卵，笑說：「還好老公的狀況好，我還想跟老公去遊山玩水，生小孩再等 1、2年再考慮。」今年36歲的董仔也已經結婚，她對於生小孩同樣採順其自然的態度，笑說「有了就生」。《廣告START》為公視台語台第一個綜藝實境節目，將在9月28日起，每周六晚上9點在14台播出。