F1台中／入門懶人包！一文看懂F1賽事資訊　滿滿的速度與激情

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▲F1 排位賽分為三節，決定正賽起跑位置，車手全力造出最快單圈時間。（圖／美聯社／達志影像）

▲紅牛車隊荷蘭籍車手Max Verstappen連3年拿下日本大獎賽分站冠軍，成為「車神」舒馬克以來的第一人。（圖／美聯社／達志影像）

▲摩納哥大獎賽是 F1最著名街道賽，賽道窄小挑戰性極高。（圖／美聯社／達志影像）

F1 (FIA Formula One World Championship) 是全球頂尖的單座位賽車錦標賽，由國際汽聯（FIA）主辦。參賽車隊必須遵守嚴格的技術規則，賽車外觀與性能都需符合標準。每支車隊必須有兩位車手，各自駕駛一輛賽車參賽，目前 F1 擁有 10 支車隊，總計20名車手。每個賽季有 20 至 24 站比賽，分布全球各地。比賽分為自由練習、排位賽、Sprint（衝刺賽）及正賽。正賽是最具看點的部分，車手會爭奪冠軍及年度積分。排位賽：決定車手在正賽中的起跑順序，分為 Q1、Q2 和 Q3 三節，Q1時間18分鐘，Q2 15分鐘，Q3則12分鐘，每一節會淘汰車手，直到最後單圈最快的車手，將可拿下頭位 (Pole Position)，在週日正賽排第一位起步。Sprint 賽：自 2021 年引入，一些分站設置短距離衝刺賽，結果決定正賽起點，比賽方式與排位賽雷同，只有前8名能拿到積分，分別為8、7、6、5、4、3、2、1分。F1 賽車使用 1.6 公升 V6 渦輪增壓引擎，輸出達 1000 匹馬力，F1賽車的最高速度可達時速360公里，從0到時速100公里加速只要約2.5秒，代表可以在短短2.5秒內從靜止加速到時速100公里，F1賽車極限速度為時速415公里。F1輪胎由倍耐力（Pirelli）品牌提供，比賽使用乾地胎（Slick）和濕地胎（Wet），並根據硬度分為軟胎、中性胎和硬胎，軟胎為紅色、中胎為黃色，硬胎則是白色，半雨胎為綠色，至於藍色則為全雨胎。值得一提的是，在正賽中車手最少要使用兩種不同類型的輪胎；不過當在濕地比賽時，使用兩種不同類型的輪胎限制將會取消。正賽積分：前 10 名車手獲得積分，冠軍得 25 分，亞軍 18 分，第 3 名得 15 分，第 10 名得 1 分。若車手在前 10 名完賽並造出最快單圈，還能額外獲得 1 分。進站與策略：每位車手在比賽中至少要進站一次（Pit Stop），主要進行輪胎更換及車輛調整。比賽規定車手必須使用至少兩種不同類型的輪胎（除非為雨戰）。主要車隊與現役冠軍車手Mercedes-AMG Petronas Formula One Team（梅賽德斯）：近年來主宰 F1 賽場的車隊。Ferrari（法拉利）：F1 史上最古老且最成功的車隊之一，深受全球車迷喜愛。Red Bull Racing（紅牛）：最近幾年表現強勁的車隊，以創新的車輛設計和策略見長。Max Verstappen（紅牛車隊）是當前的世界冠軍，從2021年起至今完成三連霸，生涯一共拿下3座世界冠軍和61座分站冠軍。Lewis Hamilton（梅賽德斯AMG車隊）歷史上最成功的車手之一，生涯一共斬獲7屆世界冠軍及105座分站冠軍。F1 代表了汽車工程的巔峰，許多技術從賽場逐漸應用到量產車上。比如 F1 在混合動力系統、空氣動力學等領域的創新，都對日常用車產生了深遠影響。不過，為了抑制車隊開支並提高比賽可觀性，F1 設立成本上限（Budget Cap）。2023 年的成本上限為 1.35 億美元，涵蓋賽車開發和車隊運營。F1 在全球擁有廣泛的影響力，每場比賽都有數百萬車迷觀看，賽道設計與賽事安排多變，讓比賽充滿速度與激情。經典賽道例如摩納哥大獎賽（Monaco Grand Prix）、義大利蒙扎大獎賽（Monza Grand Prix）以及英國銀石大獎賽（Silverstone Grand Prix），都是車迷們心中一生必須朝聖的聖地。