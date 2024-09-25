64萬股東注意！中信金股臨會紀念品兌換通路公開　10／4前可領

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▲中信金股東臨時會書。（圖／取自中信金官網）

▲中信金股東臨時會書。（圖／取自中信金官網）

為擴充併購實力，中信金今（25）日將於10月11日召開股臨會，其中紀念品「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」兌換期限與通路也公開了，受託代理兌換期限自即日起至10月4日止，例假日不受理兌換。中信金已發出開會通知書，股東臨時會將於10月11日上午9時在台北圓山大飯店舉行，受理股東報到時間為當日上午8時30起，會議召集事由，主要是討論修訂本公司章程部分條文案。為日後購併案鋪路。同時，這次股東臨時會也將針對約64.4萬名股東發放「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」，且股東持股不限股數，均予發放紀念品，兌換領取通路，包括全台16家中信銀指定分行、凱基證券6大股務代理、元大證券股務代理部。中信金也公布紀念品領取方式，股東如欲委託代理出席領取紀念品時，記得委託書簽名或蓋章，限徵求普通股1000股以上，並自9月25日起至10月4日止，洽徵求人的徵求場所辦理，今日起可詳見證基會網站（https://free.sfi.org.tw）、中國信託商業銀行代理部網站（https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp）或利用客服語音專線（02）6636-5566按股票代號2891查詢。此外，紀念品發放股東持股不限股數，開會當天會議結束前會場發放；若是以視訊方式出席或已於9月26日至10月8日完成電子投票的股東，記得攜帶股東會出席通知書或身分證明文件自10月14日起至10月16日止，至中國信託商業銀行代理部（台北市中正區懷寧街70號）領取，恕不郵寄及補發。