以色列宣稱鐵穹攔截黎巴嫩火箭彈　卻被民眾拍下掉落瞬間

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以色列連日向黎巴嫩真主黨展開空襲，造成大量傷亡，真主黨也隨即反擊，朝以色列北部海法等城鎮發射火箭彈，以色列宣稱啟動鐵穹等防控系統攔截，但百密總有一疏，仍有民眾拍下火箭彈掉落在海法郊區的瞬間。根據以色列時報報導，以色列當局週二表示，儘管與黎巴嫩恐怖組織真主黨的戰鬥升級，以色列北部城市海法的港口仍在正常運營，真主黨向海法發射了火箭彈。海法是以色列第三大城市，處理全國大部分重要的海運貿易，報導提到，黎巴嫩周一連續發射火箭彈後，海法市中心響起警報，以色列國防軍向海法上空的真主黨火箭彈發射了攔截彈，「沒有損壞的報告」。週二再次拉響警報，真主黨持續用無人機和火箭彈朝以色列北部境內城市轟炸，一路持續到周三凌晨，包含特拉維夫上空也面臨攻擊。以色列國防軍在一份聲明中表示，在鄰近海法的約克尼穆等地區發生撞擊，引發火災，造成輕微損壞，火已被撲滅，並補充說沒有造成人員傷亡。不過，根據耶路撒冷郵報報導，真主黨的一枚火箭襲擊了以色列北部羅什皮納的一棟房屋，而警方報告稱，海法的海灣郊區和以色列北部的阿卡地區也遭到襲擊，戈蘭高地亦有多個社區響起警報，戈蘭高地以及上下加利利地區多處墜落碎片的回報。海法的民眾連日面對警報來襲，走在路上的民眾不時可目睹鐵穹攔截的畫面，可看到許多海法民眾在火箭彈來襲時，躲在戶外公共的避難所空間裡，暫時躲避殘骸掉落的危險，現場砲聲隆隆。儘管以色列軍方宣稱海法上空的火箭彈皆遭鐵穹攔截，無損害狀況，然而，仍有海法民眾拍下火箭彈在郊區掉落的瞬間，引發大量煙霧，讓民眾忍不住尖叫。