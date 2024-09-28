2024全台百貨週年慶懶人包！新光三越、SOGO檔期時間　完整線上DM

2024年全台百貨週年慶接力登場，週年慶為全年入手保養品、家電商品最划算的好時機，尤其是週年慶開跑前三日，也會祭出加碼優惠，《NOWnews》整理了2024年全台百貨週年慶檔期表，先筆記好時間，還有線上DM瞄準目標，搶便宜就趁這一波。
【雙北地區】
「信義區」
📍台北101購物中心：9/5～10/13線上DM
📍BELLAVITA寶麗廣場：9/6日～9/22線上DM
📍新光三越-台北信義新天地A4、A8、A11：10/17～11/10線上DM
📍微風松高：週年慶資訊未公布
📍微風信義：週年慶資訊未公布
📍微風南山：週年慶資訊未公布
📍統一時代百貨台北店 ：9/26～10/6線上DM
📍遠東百貨-信義A13：10/17～11/17 線上DM
📍誠品生活松菸店：9/20～10/31線上DM
「大安區」
📍遠東SOGO百貨忠孝店：11/7～11/18 線上DM
📍遠東SOGO百貨復興店：11/7～11/18 線上DM
📍遠東SOGO百貨敦化店：11/7～11/18 線上DM
📍誠品生活捷運敦化店：10/3~10/31線上DM
「松山區」
📍微風南京：9/12~9/30線上DM
📍微風廣場：9/12~9/30線上DM
「中山區」
📍新光三越-台北南西店：10/3～10/20線上DM
📍誠品生活南西：10/9~10/31 線上DM
📍美麗華百樂園：10/9～10/27 線上DM
📍NOKE忠泰樂生活：10/10～11/11線上DM
「中正區」
📍新光三越-台北站前店：11/28～12/15線上DM
「大同區」
📍台北SOGO百貨天母店 ：11/27～12/08線上DM
📍誠品R79：10/3~10/31線上DM
「士林區」
📍大葉高島屋：10/9～10/28 線上DM
📍遠東SOGO 天母店週年慶：11/27-12/08 線上DM
📍新光三越-台北天母店：10/24～11/17 線上DM
「南港區」
📍Global Mall-南港車站：尚未公布
【新北市】
📍誠品生活新店：9/27～10/31線上DM
📍誠品生活西門、誠品生活武昌、誠品生活板橋、誠品生活新板：10/3~11/3線上DM
📍Global Mall-新北中和：10/3～10/28 線上DM
📍Global Mall-板橋車站：10/3～10/28 線上DM
📍Global Mall-林口A9：10/3～10/28 線上DM
📍Mega City板橋大遠百：10/17～11/17 線上DM
📍比漾廣場：10/17～11/11 線上DM
【桃竹苗地區】
📍台茂購物中心：9/26～10/21 線上DM
📍新光三越-桃園站前店：10/3～10/27 線上DM
📍Global Mall-桃園A8：尚未公布線上DM
📍Global Mall-桃園A19：尚未公布線上DM
📍桃園遠東百貨：10/24～11/27線上DM
📍新竹大遠百：10/17～11/20線上DM
📍中壢SOGO百貨：11/6～11/17線上DM
📍新竹SOGO巨城店：11/28～12/09線上DM
【台中】
📍台中SOGO廣三店：9/19～10/17線上DM
📍台中大遠百：9/19～10/8 線上DM
📍中友百貨：9/12～10/9線上DM
📍豐原太平洋百貨：9/26～10/20線上DM
📍新光三越-台中中港店：10/3～10/27 線上DM
📍Mitsui Shopping Park LaLaport 台中：10/17～11/10線上DM
📍MITSUI OUTLET PARK台中港三井、台南三井：10/25～11/17線上DM
【嘉義】
📍新光三越-嘉義垂楊店：10/3～10/27線上DM
📍遠東百貨嘉義店：10/31～12/04線上DM
【台南】
📍新光三越-台南中山店：10/3～10/27線上DM
📍南紡夢時代購物中心：10/24～11/20線上DM
📍台南遠東百貨成功店：10/24～11/27線上DM
📍新光三越-台南西門新天地：11/7～12/1線上DM
【高雄】
📍統一時代百貨高雄店 ：9/26～10/10線上DM
📍Global Mall-新左營車站：尚未公布線上DM
📍高雄漢神巨蛋：10/17～11/12線上DM
📍高雄大遠百：10/31～12/4 線上DM
📍高雄SOGO百貨：11/2～11/17線上DM
📍新光三越-高雄左營店：11/7～12/1線上DM
📍新光三越-高雄三多店：10/3～10/27線上DM
📍高雄漢神百貨成功店：11/21～12/25線上DM
【屏東】
📍Global Mall-屏東市：尚未公布線上DM
📍屏東太平洋百貨：10/24～11/11線上DM
【花東】
📍遠東百貨花蓮店：10/17～11/20 線上DM
📍新月廣場週年慶：09/26-11/3 線上DM
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「信義區」
📍台北101購物中心：9/5～10/13線上DM
📍BELLAVITA寶麗廣場：9/6日～9/22線上DM
📍新光三越-台北信義新天地A4、A8、A11：10/17～11/10線上DM
📍微風松高：週年慶資訊未公布
📍微風信義：週年慶資訊未公布
📍微風南山：週年慶資訊未公布
📍統一時代百貨台北店 ：9/26～10/6線上DM
📍遠東百貨-信義A13：10/17～11/17 線上DM
📍誠品生活松菸店：9/20～10/31線上DM
「大安區」
📍遠東SOGO百貨忠孝店：11/7～11/18 線上DM
📍遠東SOGO百貨復興店：11/7～11/18 線上DM
📍遠東SOGO百貨敦化店：11/7～11/18 線上DM
📍誠品生活捷運敦化店：10/3~10/31線上DM
「松山區」
📍微風南京：9/12~9/30線上DM
📍微風廣場：9/12~9/30線上DM
「中山區」
📍新光三越-台北南西店：10/3～10/20線上DM
📍誠品生活南西：10/9~10/31 線上DM
📍美麗華百樂園：10/9～10/27 線上DM
📍NOKE忠泰樂生活：10/10～11/11線上DM
「中正區」
📍新光三越-台北站前店：11/28～12/15線上DM
「大同區」
📍台北SOGO百貨天母店 ：11/27～12/08線上DM
📍誠品R79：10/3~10/31線上DM
「士林區」
📍大葉高島屋：10/9～10/28 線上DM
📍遠東SOGO 天母店週年慶：11/27-12/08 線上DM
📍新光三越-台北天母店：10/24～11/17 線上DM
「南港區」
📍Global Mall-南港車站：尚未公布
【新北市】
📍誠品生活新店：9/27～10/31線上DM
📍誠品生活西門、誠品生活武昌、誠品生活板橋、誠品生活新板：10/3~11/3線上DM
📍Global Mall-新北中和：10/3～10/28 線上DM
📍Global Mall-板橋車站：10/3～10/28 線上DM
📍Global Mall-林口A9：10/3～10/28 線上DM
📍Mega City板橋大遠百：10/17～11/17 線上DM
📍比漾廣場：10/17～11/11 線上DM
【桃竹苗地區】
📍台茂購物中心：9/26～10/21 線上DM
📍新光三越-桃園站前店：10/3～10/27 線上DM
📍Global Mall-桃園A8：尚未公布線上DM
📍Global Mall-桃園A19：尚未公布線上DM
📍桃園遠東百貨：10/24～11/27線上DM
📍新竹大遠百：10/17～11/20線上DM
📍中壢SOGO百貨：11/6～11/17線上DM
📍新竹SOGO巨城店：11/28～12/09線上DM
【台中】
📍台中SOGO廣三店：9/19～10/17線上DM
📍台中大遠百：9/19～10/8 線上DM
📍中友百貨：9/12～10/9線上DM
📍豐原太平洋百貨：9/26～10/20線上DM
📍新光三越-台中中港店：10/3～10/27 線上DM
📍Mitsui Shopping Park LaLaport 台中：10/17～11/10線上DM
📍MITSUI OUTLET PARK台中港三井、台南三井：10/25～11/17線上DM
【嘉義】
📍新光三越-嘉義垂楊店：10/3～10/27線上DM
📍遠東百貨嘉義店：10/31～12/04線上DM
【台南】
📍新光三越-台南中山店：10/3～10/27線上DM
📍南紡夢時代購物中心：10/24～11/20線上DM
📍台南遠東百貨成功店：10/24～11/27線上DM
📍新光三越-台南西門新天地：11/7～12/1線上DM
【高雄】
📍統一時代百貨高雄店 ：9/26～10/10線上DM
📍Global Mall-新左營車站：尚未公布線上DM
📍高雄漢神巨蛋：10/17～11/12線上DM
📍高雄大遠百：10/31～12/4 線上DM
📍高雄SOGO百貨：11/2～11/17線上DM
📍新光三越-高雄左營店：11/7～12/1線上DM
📍新光三越-高雄三多店：10/3～10/27線上DM
📍高雄漢神百貨成功店：11/21～12/25線上DM
【屏東】
📍Global Mall-屏東市：尚未公布線上DM
📍屏東太平洋百貨：10/24～11/11線上DM
【花東】
📍遠東百貨花蓮店：10/17～11/20 線上DM
📍新月廣場週年慶：09/26-11/3 線上DM