委員比率、電價撥補雙審、政治　「3新變化」影響10月電價結果

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▲截至今年7月底，台電今年前七個月累積虧損為529億元，歷年累積虧損為4348億元，負債比率高達93.2%。（截取自台電網站）

電價費率審議會預計本周召開，決定10月電價是否調漲。此次電價審議會除了探討例行台電財務、國際燃料價格之外，也存有3個新變化，分別為，以及，均會影響電價審議結果。台電受到俄烏戰爭國際燃料成本大漲，再加上長期擔任「國內通膨消波塊」，無法反映市場價格，導致台電從2022年迄今連年虧損。據台電官網，截至今年7月底，台電今年前七個月累積虧損為529億元，歷年累積虧損為4348億元，負債比率高達93.2%。據台電7月估算，每度售電成本為3.7117元，每度平均電價為3.2735元，相當於每賣1度電就虧0.43元左右；若按市場價格調整，至少要調整13.3%，才可能讓電價跟發電成本打平。然而，這次電價審議會不僅僅單純考慮到台電財務、發電成本等，也出現3個全新變化須納入考量。首先，電價審議委員會各代表比率出現調整。過去電價審議有9席政府機關代表、3席工商及消費者團體、5席專家學者代表，合計17席。按往例，工商團體對電價調漲態度保守，專家學者則較希望按電價公式進行調整；換言之，過半的政府機關幾乎可直接決定該次審議會結果。對此，立法院7月修正《電業法》要求電價審議會的專家學者、民間團體不得少於2分之1，因此本次電價審議會政府機關代表減為8席，工商及消費者團體代表維持不變，專家學者代表增至6席，削減政府對結果影響力。第2項變化是此時此刻除了有電價審議會審查10月電價，這期立法院也正在同步審查2024年的1000億元撥補預算，以及2025年的1000億元撥補預算，相當於掌握台電2000億元的撥補款項生殺大權。如今立院雖然「三黨不過半」，但當藍白幾乎態度一致，已達成實質「朝小野大」局面；當國民黨、民眾黨對於台電經營狀況、民進黨能源政策同仇敵概，本該是救助台電的「救命糧草」，反倒威嚇台電的「懸頂之劍」。即便經濟部及台電再三強調，撥補預算與電價有直接關聯，台電虧損是受到國際燃料價格波動所導致，倘若今年1000億元撥補預算，那麼年底必定出現虧損。但政府接連努力，仍舊無法阻止社會大眾及在野黨將兩者連結，營造「預算通過，不能漲電價」、「漲電價，不通過預算」的雙審局面，大大加深此次電價審議會委員所面臨難處。最後，賴清德政府是在520走馬上任，當時已經度過4月調漲11%電價的責任，因此這次9月電價審查是賴政府首次面對電價調整關卡。電價調漲往往都會伴隨政府支持度下滑，因此過去政治人物面對漲電價這個「選票毒藥」無不戒慎恐懼，如蔡英文政府就曾經創下「電價連7凍」，也就是長達3年半無視國際燃料變動，電價都絲毫未變。如此態度一路到2022年3月俄烏戰爭爆發，國際燃料價格飆漲，當時電價審議會甚至首度出現「懸而未決」，以時間換取空間，延到6月才決定調漲電價，後續調電價模式也是採「先工業、再民生」的分階段調漲，採取傷害最小的方式調漲電價。行政院長卓榮泰24日也在立法院表達，雖然現在的民生用電低於台電發電成本，但政府應該想盡各種方法，平穩民生用電，不要再增加大家的負擔。然而，近期公布政策白皮書的全國工業總會也表達不滿，認為政府過去電價都拿「用電大戶」開刀，呼籲電價調整應趨於一致，沒有必要刻意壓制或懲罰用電大戶，成為一股反對政府頻繁漲工業電價的勢力。