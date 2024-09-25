狼王Kevin Garnett將來台！獲選75大球星　擔任NBA Store開幕嘉賓

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NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI 台北旗艦店將於10月正式開幕，廠商也將舉辦NBA傳奇球星 「狼王」Kevin Garnett訪台見面會，預計將在10月8日和球迷同樂，KG屆時將登陸台北與粉絲一起迎接新店開幕。Kevin Garnett生涯被譽為是史上最佳大前鋒之一，入選過15次全明星，9次進入最佳陣容，12次進入最佳防守陣容，拿過4次籃板王，2008年獲得DPOY，同年隨波士頓塞爾提克奪冠。他是2004年度MVP、2020年入主NBA名人堂、並獲選為75大球星。NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI台北旗艦店預計𝟮𝟬𝟮𝟰𝟭𝟬月𝟰日-𝟳日試營運，𝟮𝟬𝟮𝟰年𝟭𝟬月𝟴日正式開幕。Garnett見面會活動地點也將在此舉辦，時間是8日晚間18:15-18:30。▪️ 獨家享有與Kevin Garnett一對一合影留念。攜伴者將以一張照片為限。▪️ 獨家享有10月8日 (二) NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI VIP PARTY 受邀資格，享受精緻美食、DJ派對饗宴。