中職／中信兄弟最快週六下半季封王！統一獅緊咬全年度戰績有變數

中信兄弟最快週六下半季封王！兄弟目前戰績32勝20敗，穩居下半季戰績的龍頭寶座，奪下季冠軍的魔術數字來到M5，和味全龍保有5場勝差。由於味全、兄弟在後續賽程不會交手，因此若兄弟從明（26）日開始連拿2勝，而味全連吞2敗，那麼最快有望在本周六交手樂天桃猿的比賽，將下半季封王的魔術數字歸0，率先搶下季冠軍王位。
兄弟最快週六封王 味全追擊有難度
中信兄弟昨（25）日和富邦悍將進行本季最後一次的例行賽交手，牛棚慘挨猛攻，以1：7落敗，不過由於下半第2名的味全龍，在同日以1：6敗給台鋼雄鷹，讓兄弟的下半季封王數字仍然下降至M5。
本周兩隊都還剩下4場比賽，兄弟先後交手台鋼、樂天，而味全則是要碰頭統一、富邦。兄弟只要取得勝場，就能讓魔術數字減1，即便不幸落敗，也能靠著味全輸球，持續減少魔術數字，因此味全想要爭奪下半季寶座，難度相當高。
對於兄弟來說最快的劇本，便是連續贏下2場和台鋼的比賽，且味全也連續2場敗給統一，那麼封王魔術數字就會減到M1。周六的比賽就算兄弟沒能擊敗樂天，只要味全輸給富邦，那麼兄弟的魔術數字就將歸0，順利奪下季冠軍的寶座。
獅隊緊咬全年度戰績 封王仍有變數
值得一提的是，兄弟本季和台鋼交手的戰績是13勝7敗，而味全和統一則是9勝12敗。
不過兄弟除了需要穩定拿下季冠軍外，目前全年度戰績也和統一僅有1場勝差，剩餘的8場比賽中，有4場對上台鋼、3場交手樂天，以及1場會正面迎擊統一，因此仍存有不少變數。
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中信兄弟昨（25）日和富邦悍將進行本季最後一次的例行賽交手，牛棚慘挨猛攻，以1：7落敗，不過由於下半第2名的味全龍，在同日以1：6敗給台鋼雄鷹，讓兄弟的下半季封王數字仍然下降至M5。
本周兩隊都還剩下4場比賽，兄弟先後交手台鋼、樂天，而味全則是要碰頭統一、富邦。兄弟只要取得勝場，就能讓魔術數字減1，即便不幸落敗，也能靠著味全輸球，持續減少魔術數字，因此味全想要爭奪下半季寶座，難度相當高。
對於兄弟來說最快的劇本，便是連續贏下2場和台鋼的比賽，且味全也連續2場敗給統一，那麼封王魔術數字就會減到M1。周六的比賽就算兄弟沒能擊敗樂天，只要味全輸給富邦，那麼兄弟的魔術數字就將歸0，順利奪下季冠軍的寶座。
獅隊緊咬全年度戰績 封王仍有變數
值得一提的是，兄弟本季和台鋼交手的戰績是13勝7敗，而味全和統一則是9勝12敗。
不過兄弟除了需要穩定拿下季冠軍外，目前全年度戰績也和統一僅有1場勝差，剩餘的8場比賽中，有4場對上台鋼、3場交手樂天，以及1場會正面迎擊統一，因此仍存有不少變數。