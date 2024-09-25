中職／中信兄弟最快週六下半季封王！統一獅緊咬全年度戰績有變數

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▲統一獅在全年度戰績僅落後中信兄弟1場勝差，且雙方還剩下1次交手，為全年度王位添下不少變數。（圖／統一獅提供）

中信兄弟最快週六下半季封王！兄弟目前戰績32勝20敗，穩居下半季戰績的龍頭寶座，奪下季冠軍的魔術數字來到M5，和味全龍保有5場勝差。中信兄弟昨（25）日和富邦悍將進行本季最後一次的例行賽交手，牛棚慘挨猛攻，以1：7落敗，不過由於下半第2名的味全龍，在同日以1：6敗給台鋼雄鷹，讓兄弟的下半季封王數字仍然下降至M5。本周兩隊都還剩下4場比賽，兄弟先後交手台鋼、樂天，而味全則是要碰頭統一、富邦。兄弟只要取得勝場，就能讓魔術數字減1，即便不幸落敗，也能靠著味全輸球，持續減少魔術數字，因此味全想要爭奪下半季寶座，難度相當高。對於兄弟來說最快的劇本，便是連續贏下2場和台鋼的比賽，且味全也連續2場敗給統一，那麼封王魔術數字就會減到M1。值得一提的是，兄弟本季和台鋼交手的戰績是13勝7敗，而味全和統一則是9勝12敗。不過兄弟除了需要穩定拿下季冠軍外，