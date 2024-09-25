明道曾不同意陳喬恩、Alan戀情　直言：她太有錢怕她被騙！

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▲明道（右）說擔心陳喬恩（左）被騙，畢竟大家都知道她很有錢。（圖／明道 微博）

▲明道在陳喬恩婚禮舞台上，當場幫女兒餵奶。（圖／明道 微博）

45歲女星陳喬恩與老公Alan（曾偉昌）在2022年登記結婚，22日在馬來西亞的蘭卡威舉辦浪漫婚禮，陳喬恩邀來曾合作《王子變青蛙》、因而成為螢幕情侶的明道來擔任伴郎，明道在婚禮上表示自己起初看到Alan時，並不是很認可，直言：「很怕喬恩會被騙，畢竟她又很有錢！」一席話讓在場賓客笑翻。明道在婚禮上拿著麥克風侃侃而談：「我跟喬恩呢，有著共同成長的步調，她在無助的時候、我在傷心的時候，我們都會打電話給彼此，我老實說碰到Alan的時候我是不同意，我不同意雖然影響不了什麼，我們很怕喬恩被騙，你們知道畢竟她又這麼有錢。」不過明道話鋒一轉也表示，看到陳喬恩跟Alan的交往過程，感受到了Alan給身邊所有的人滿滿的愛。因此也慢慢開始認可了好友的另一半。陳喬恩曾經邀請「七朵花」成員一起來家裡作客，並由Alan親自下廚，準備牛排、龍蝦等一桌美食招待陳喬恩的好友們，當時她們對Alan的廚藝都讚不絕口。明道除了自己來當好友婚禮的伴郎以外，他的4歲兒子也是婚禮的小花童，還笑說提早4年給喬恩生的小花童，希望她會滿意。此外，明道在微博PO出一張自己在婚禮上餵女兒喝奶的照片，標註陳喬恩並寫下：「婚禮你忙著給客人敬酒，我忙著餵奶。」，喬恩則豪爽開朗回覆：「慈父你餵奶先，畢竟我不用人擋酒，老娘自己來！」溫馨自然的互動，讓粉絲直呼真是令人羨慕的友情啊！