台北射擊大獎賽／林穎欣空氣步槍奪金　亞運後歷經6年低潮終歸來

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2024年台北國際射擊大獎賽今（25）日進行第3天賽程，中華隊女將林穎欣在女子10公尺空氣步槍決賽表現漸入佳境，最後以0.7分的差距力克日本女將泰地陽詩，繼2018年雅加達亞運，相隔6年之後再度在國際大賽拿下金牌。10公尺空氣步槍決賽共8人，每人先射10發，林穎欣以103.5分暫居第3。隨後進行淘汰階段，每射2發刷掉最後一名，林穎欣進入6強時首度竄升至第1名，並一路領先至終場，最後以249.9分封后。19歲還在唸大學的泰地陽詩以249.2分拿下銀牌。中華隊宋諭婷昨天與弟弟宋佳彥搭檔拿下10公尺空氣步槍混雙金牌，今天在個人賽拿下銅牌，這是她在ISSF（國際射擊運動總會）等級國際賽首度獲得個人獎牌。另一女將陳淇預賽第8名晉級，決賽倒吃甘蔗，最後拿下第4名。林穎欣就讀林口高中一年級時開始接觸射擊，一開始只是社團性質，練習不久後就打出不錯的成績，覺得自己好像有點天賦，於是投入正式訓練，2018年19歲就已嶄露頭角，先後在慕尼黑世界盃、雅加達亞運拿下10公尺空氣步槍金牌，並在2021年進軍東京奧運，但今年巴黎奧運無緣取得參賽資格。從雅加達亞運到這次台北大獎賽，中間相隔6年，林穎欣只在東南亞的小型比賽拿過金牌，至於世界級的比賽始終無緣再奪金，甚至距離奧運參賽門檻愈來愈遠。林穎欣表示，中國、南韓與印度這幾年進步的速度太快，不斷有人竄出扮演領頭羊的角色。「世界水準拔高很多，自己還要再努力。」林穎欣認為，國內器材裝備與環境不輸人，自己最大問題是思想，好的選手上場後最好什麼都不想，偏偏自己是愛鑽牛角尖的人，上場後就一直在腦海中自言自語，很難完全靜下來。林穎欣說：「希望有一天能完全放空。」射擊選手運動生涯很長，但林穎欣近年已開始思考，如果將來從選手退下來，最想做什麼工作，目前第一志願是賣便當，理想的經營模式是開個小餐車，每天限量，不用準備太多食材，既自由又不會太累。林穎欣表示，自己一直喜歡做菜，最拿手是紅燒肉，只是做菜是一回事，想到要洗碗、洗鍋子就頭大。宋佳彥今天在男子10公尺空氣步槍以第5名收場，日本亞運國手島田敦在決賽淘汰階段一路領先，最終以250.8分拿下金牌。新加坡陳泓安、黃政愷分獲銀、銅牌。