台灣網友想搭台海高鐵？中國官媒做球　朱鳳蓮畫餅：剩200公里

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中國廈門旅遊首發團近日抵達金門展開旅遊，中國國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，今有27名大陸居民赴金門展開自由行，相信赴金門的大陸遊客會越來越多；未料，中國官媒做球問到，宣稱有「島內網友」期盼做高鐵橫跨台灣海峽兩岸，朱鳳蓮竟回應，福廈高鐵已經建到離台灣海峽最近的地方，離台灣島只有200公里，這200公里的距離將會「清零」。來自廈門的中國旅遊團體「首發團」22日到金門，1行22人將以2天1夜時間「重點式」走訪金門景點，27人的自由行旅客則於25日上門。不過陸委會指出，目前赴金馬的中客不到150人，重申相關政策將視兩岸整體情勢變化滾動檢討。針對陸客赴金門馬祖等地旅遊，國台辦發言人朱鳳蓮上午表示，相信赴金門的大陸遊客會越來越多，希望他們在金門有良好的旅遊體驗，也希望台灣政府從兩岸民眾福祉出發，確保兩岸旅遊交流合作順利進行。關於大陸居民赴馬祖旅遊，目前已有不少大陸居民申請了赴馬祖的旅遊簽註，「十一假期」臨近，相信會迎來一波赴馬祖旅遊高峰。此外，中國中央廣播電台做球問，挪威首相斯特勒訪華期間在高鐵接受總台專訪的影片引發「島內」輿論熱議，宣稱有許多台灣網友留言表示，「從訪談畫面看又快又穩」，希望未來可以坐高鐵橫跨台灣海峽往兩岸。對於這個做球式的統戰問題，朱鳳蓮隨即回應，強調中國有世界最大的高速鐵路網和先進鐵路網，後又補充說，福廈高鐵已經建到離台灣海峽最近的地方，離台灣島只有200公里。相信在兩岸同胞的共同努力下，這200公里的距離會「清零」，兩岸民眾坐著高鐵過海峽的夢想會實現。事實上，中國高鐵跨越台海的統戰話題幾乎每年都會被中國官方拿出來炒作一次，「京台高鐵」規劃更是號稱2035年通車，抖音歌曲2035去台灣同樣高唱吹噓自家京台高鐵規劃。