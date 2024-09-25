最經典超人克里斯多夫李維小兒子長大酷似父親　影迷超想掉眼淚！

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▲《似曾相識》是克里斯多夫李維又一被影迷永遠懷念的經典名作，片中他從1980年穿越數十年來到20世紀初，談了一場浪漫的跨世之戀。（圖／摘自IMDb）

▲克里斯多夫李維是影迷心目中最經典的《超人》，被認為身型、外表都和漫畫原作幾乎一模一樣。（圖／華納兄弟提供）

▲威爾是已故《超人》克里斯多夫李維最小的兒子，才14歲已經失去父母，目前是電視新聞記者，長相酷似父親的年輕時候，卻無意轉行當演員。（圖／摘自IG）

▲已故《超人》克里斯多夫李維的3個孩子都在他的紀錄片《超/人: 克里斯多夫李維傳奇故事》亮相。（圖／摘自IG）

最知名的美國漫畫英雄《超人》雖曾有過不少影視演繹版本，但1970年代末、1980年代初期的克里斯多夫李維，始終是公認最經典的版本，身材高大挺拔、長得英俊帥氣的他，宛如漫畫中的超人來到現實世界，成為後繼者仰望的標竿，然而他卻因為一次摔馬意外，導致脖子以下全部癱瘓，應了外界盛傳已久的「超人詛咒」。不過他始終沒有放棄，不但還繼續參與演藝工作，也為廣大身心障礙人士爭取良好照護與解藥研發貢獻許多心力，被認為是「真正的超人」。今年11月1日（週五）起，他的紀錄電影《超/人: 克里斯多夫李維傳奇故事》要在台上映，他的小兒子威爾已是32歲的青年，容貌和他年輕時頗為酷似，不少影迷直呼看到兒子就想到爸爸，激動到要掉下眼淚，不過威爾已表明自己演技恐怕不會有爸爸那麼好，無意接棒演《超人》。克里斯多夫李維長相完全就是傳統歐美英俊小生的典型，然而在「個性派」演員當道的1970年代好萊塢，這反而成為他的缺憾，多數人都只以為他是個大花瓶，有發揮的角色都在艾爾帕西諾、達斯汀霍夫曼等人手上，其實克里斯多夫李維是「茱莉亞學院」科班出身，有紮實的訓練，初入行時在劇場界的發展比影視圈好很多。直到漫畫改編的《超人》，找了一堆大牌男星都沒談攏，算不上有知名度的克里斯多夫李維一來便宜、可以一次簽下多集合約，二來外型和氣質簡直與漫畫的塑造相差無幾，終於得到這個成名的良機。隨著《超人》在全球各地開出票房大紅盤，克里斯多夫李維知名度急速竄升，亦成了觀眾的新偶像，公認他是歷來最出色的《超人》扮演者，在漫畫英雄電影的領域，有著舉足輕重的代表性。固然《超人》使克里斯多夫李維成為全球紅星，也讓他陷入定型危機，如果不是演無所不能的英雄，其他角色不容易會考慮到他。而他拒絕被定型，接演了穿越時空的浪漫愛情片《似曾相識》，與英國美人珍西摩爾大談跨世之戀，可惜推出時在美國沒有贏得影評人的歡心，票房踢到鐵板，全球各地反應也欠佳。有趣的是，《似曾相識》在台灣算還不差，而在香港卻是開出超級大紅盤，於香港銅鑼灣的高檔戲院「碧麗宮」獨家放映了快一年才下片，創下當年全港外片賣座最高紀錄，成了《似曾相識》在世界上唯一熱賣的地區。台灣是幾年後在華視播映時，才突然引起觀眾的注意，此後變成奇幻愛情片的經典，美國是錄影帶推出後才征服了觀眾。乍看之下，克里斯多夫李維與羅賓威廉斯無論外形、戲路、氣質都相差甚遠，兩人卻是「茱莉亞學院」的室友，也一直是交情深厚的好友，當克里斯多夫發生了墜馬意外，知道有可能全身癱瘓，心情極度低落，羅賓威廉斯刻意假扮成操俄羅斯腔英語的怪醫生，一直在克里斯的病房裡耍寶，當克里斯多夫見到這位醫生的真面目，忍不住大笑，也是意外發生後他第一次能笑出來。日後羅賓除了有時會幫忙照料克里斯多夫的子女外，也以自身的巨星魅力，替克里斯多夫的公益組織效力，到克里斯多夫去世後，羅賓還將自己的金球獎終身成就獎獻給這位老同學兼室友，彼此之間堪稱好萊塢最被傳頌的友誼之一。在克里斯多夫和妻子黛娜在兩年內相繼離世，才14歲的小兒子威爾備受各方疼惜，而他現在不但已是電視新聞記者，還長得帥氣有型，尤其與父親頗為神似，讓影迷們看到《超人》再生的希望，不過威爾強調自己很喜歡目前的工作，也不確定自己具備能扛起《超人》這個角色的演技，完全樂見其他男星來接起父親的棒子、成為新一代的《超人》。他和同父異母的一對兄姊，都有在《超/人: 克里斯多夫李維傳奇故事》出現，回憶父親生前的點點滴滴，更勾起影迷對於克里斯多夫的懷念。