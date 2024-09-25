長榮嗆「勿得寸進尺」　張國煒冷回：應該是他失格

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張榮發所指明的繼承人、星宇航空董事長張國煒日前在打贏遺囑官司後提告大哥張國華等5人背信，長榮集團透過聲明批張國煒切勿得寸進尺。對此，今（25）日張國煒則冷回「他講得寸進尺應該是他失格吧」。最高法院判決長榮集團創辦人張榮發，將遺產留給「四子」張國煒的遺囑有效確定，張國煒18日提告大哥張國華等5人背信，控違背張榮發遺囑，長榮集團則批張國煒切勿得寸進尺，影響長榮集團的穩定經營以及轄下上市公司股價，而應盡早止息訟爭。今星宇航空舉行上市前業績發表會，會後張國煒接受媒體聯訪時冷回，他講得寸進尺應該是他失格吧，拿回自己的東西為什麼叫得寸進尺，不了解他講得寸進尺這句話是怎樣背景，如果一個集團公司說這樣事情很不適妥，畢竟這是家族個人的事情。張國煒進一步表示，更何況他是要拿回他父親給他的遺產，「你們霸佔在那邊不願意分配，不願意給我，為什麼叫得寸進尺呢？」被問及是否擔心遺產執行拖到沒完沒了拿不到，張則直言「拿不到就拿不到阿，沒完沒了就沒完沒了」，遺囑確定是正確的，「我還是老話一句，趕快處理完就好了，拖拖拉拉講那些話沒什麼意義」，依照法律該怎麼辦就怎麼辦，特留分該分就分，大家依法行事，海外特留分他也願意照給，不用有紛爭，大家畢竟是兄弟，不用在這議題著墨太多。