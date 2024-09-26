張惠妹跨年攻大巨蛋！近20萬張門票今開賣　搶票前2件事先看清楚

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▲張惠妹演唱會開放「國泰世華CUBE卡友專區」優先購票，10萬人瘋搶2萬張門票。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）將在12月21日站上台北大巨蛋，舉辦「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，連唱5場次一路嗨到跨年，成為首位進駐大巨蛋跨年檔期的超級天后。這次5場演出，有將近20萬張票可購買，許多歌迷都已經迫不及待想和阿妹一起狂歡，昨（25）日一開放「國泰世華CUBE卡友專區」優先購票，售票網站也隨即湧入10萬名粉絲狂搶，2萬張門票不到40秒就沒了。不過沒搶到票的歌迷不要氣餒，今日中午12點全區票券將在拓元售票系統開賣，但買票前要注意每場開場時間不同，且搖滾區禁止飲食。張惠妹大巨蛋演唱會賣票只剩數小時就要開賣，這次總共有將近20萬張門票，不過對於成千上萬的歌迷來說還是不夠。25日提前開放「國泰世華CUBE卡友」以及「台灣大哥大會員」搶先購票，結果12點一到，國泰世華CUBE卡友售票區隨即被歌迷塞爆，10萬人瘋搶2萬張門票，不到40秒就全數售完；台灣大哥大會員區的門票也被歌迷瘋搶，幾乎供不應求。不過25日沒搶到票的粉絲別擔心，全區門票於今日中午12點在拓元售票系統上開賣，且張惠妹這次的票價算佛心，和先前小巨蛋演唱會相比，僅微漲80元，票價分別為5880、4880、4280、3880、3280、2280、1880、1280元，歌迷可依需求選擇想要的區域。由於這次大巨蛋是全新的演唱會場地，因此《NOWnews今日新聞》也特別提醒歌迷，張惠妹演唱會有開放 「B2特區」（俗稱搖滾區），讓歌迷可以距離天后更近，不過需要留意，該區域一律禁止飲食，若是歌迷容易肚子餓或血糖低，建議可買其他區域的位子。另外，也要留意5場演唱會開場時間不同，為了讓大家更從容跑趴，順利接軌返鄉高鐵，12月22日、12月29日2個周日場提前於晚上6點開演，12月31日跨年場則於晚間9點半盛大開唱，粉絲搶票前也要多注意時間是否方便。張惠妹此次演唱會橫跨2024至2025年，斥資超過2億元打造前所未見的巨型舞台，舞台規模預計將比剛結束的上海8萬人體育場更龐大，音響部分更是邀請曾操刀東京巨蛋音響設計的日本團隊負責，聲光舞美將為妹粉帶來前所未有的「沉浸式」最佳五感聲效體驗。張惠妹經紀人陳鎮川表示，阿妹非常重視這次的破蛋演出，除了重新編排曲目、設計環節、沉浸式加強，到大巨蛋版本的紀念商品等，都密集召開會議並親自主持，就是為了將這次演唱會做到極致完美。