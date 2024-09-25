美國「建議禁售」中國連網汽車與車用軟硬體　中國商務部跳腳抗議

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美中貿易戰未歇，除了半導體，電動車也是焦點戰場。美國商務部本週以安全問題為理由，建議禁售搭載中國與俄羅斯的連網車輛以及連網車輛所需的車用軟體或硬體。這建議幾乎等同於美國市場向中國汽車關閉，對此，中國商務部在今（25）日發出聲明表示堅決反對，「敦促美國停止對中國企業的無理打壓」。中國商務部25日以答記者問的形式發布新聞稿指出，「近年來，美方對中國汽車加徵高額關稅、限制參加政府採購、出台歧視性補貼政策，現在又以所謂國家安全為由，污衊中國網聯車軟硬體及整車『不安全』，限制在美國使用。美方做法毫無事實依據，違反市場經濟和公平競爭原則，是典型的保護主義做法，嚴重影響中美在網聯車領域正常合作，擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，也會損害美國消費者的利益。美方做法也是利用政府力量幹擾企業經濟商業合作的非市場行為，構成經濟脅迫」。中國商務部對對美方的禁令表達強烈反對，並敦促美國「停止泛化國家安全的錯誤做法，立即撤銷相關限制措施，停止對中國企業的無理打壓。中國將採取必要措施堅決維護中國企業的合法權益」。近期中國電動車的問題也造成中國與歐盟關係緊張，去年歐盟執委會針對中國進口到歐盟的產品涉及傾銷與不當補貼，立案調查了9案，其中多起與電動車整車與車用軟硬體有關。