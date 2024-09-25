歡慶教師節　持教師證明9/28免票暢遊高美館《瞬間》特展

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高雄市立美術館國際特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》展出世界經典大師名作，為迎接教師節的到來，高美館特別於9月28日教師節推出教師專屬優惠推廣活動，凡持各公私立教育單位及文教機構有效教師服務證明者，當日本人可免費入場參觀國際特展《瞬間》。高美館代理館長林羿妏表示，特展《瞬間》呈現出攝影藝術與繪畫之間的嶄新對話，展覽亮點之一聚焦在20世紀以來當代攝影創作的蓬勃發展，特別是杜賽道夫學派的藝術家群體。德國杜賽道夫學院素以培育出眾多優秀的藝術創作者聞名，此次在高美館《瞬間》展覽中，就能欣賞到非常多經典的德國杜塞道夫學派攝影作品。透過這次活動，希望讓老師們在繁忙的教學工作之餘，能夠享受這場攝影與繪畫的視覺饗宴，也期望能激發教職者在教學上的靈感與火花。此外，高美館為鼓勵更多藝術愛好者走進美術館，也推出了一系列特展與文化活動的聯合優惠方案。凡參與在高雄舉辦的演唱會、TTXC台灣文化科技大會、Takao Rock 打狗祭、高雄電影節等活動的民眾，憑活動門票票根至高美館現場售票中心購買特展《瞬間-穿越繪畫與攝影之旅》門票享優惠價200元（原價300元），並可以9折優惠購買高美書屋及特展商店限定商品，演唱會及文化活動當日與票根日期前後一日內皆有效。