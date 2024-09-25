獨／張惠妹演唱會門票沒賣光！歌迷見原因後悔了　1招免搶爽買2張

天后張惠妹（阿妹）大巨蛋演唱會門票今（25）日搶先開賣，由國泰世華CUBE卡友搶先在中午12點開賣，結果2萬張票瞬間湧入10萬人瘋搶，40秒內就賣光；沒想到輪到下午1點台灣大哥大5G用戶、VIP等用戶開搶時，竟然到下午5點都還有剩票，其原因在於序號有限，主辦開放的票倉數量遠超序號，讓不少阿妹粉絲崩潰直呼：「沒有序號好痛苦...看得到吃不到」只能等明天中午了！
有網友在臉書社團「張惠妹國際粉絲團」貼文指出「剛剛下午去看台哥大的搶票專區，結果還剩下好多票....但是要有序號才可以買，看得到吃不到好難受QQ」、「今天主辦開了32500萬張票，國泰開2萬張，台哥大開了1萬2500張，序號一組限購2張，最多也才3000組，所以至少會剩下一半以上，台哥大有序號的可以任選好羨慕。」
貼文曝光後，不少阿妹歌迷紛紛回應「我也發現了....還有好多票，羨慕台哥大有序號的人」、「我是不是應該攜碼去台哥大，為了下次備戰....」、「朋友完全不用搶，悠閒挑場次超羨慕」、「剛去看連跨年場都沒有搶完，只能明天拼命了QQ」、「當初覺得根本抽不到沒登記....竟然是保底有票的東西，真的後悔了TAT」
張惠妹演唱會台哥大票倉過剩！抽中序號用戶爽選場次、入手2張票
事實上，網友提及台哥大用戶，就是本次張惠妹演唱會門票開賣前，除了國泰世華CUBE卡友可以搶先買之外，就是台灣大哥大5G用戶（月租費999元以上）、台灣大哥大VIP用戶以及My Video返利黑卡會員，可以登記參加抽獎或者搶序號，每一組序號限購2張門票。
結果由於主辦單位門票數開放較多，造成只要幸運取得序號的台哥大用戶，完全不需要搶購，還可以任選場次。《NOWnews》記者本身也是台哥大5G用戶，幸運抽中500組序號其中一組，下午1點也順利買到2張張惠妹大巨蛋演唱會門票。
實際在下午5時45分查看拓元購票系統，台哥大售票專區發現連最熱門的跨年場都還有剩票，L2看台區221區3280元的位置，都還有剩下54個座位，今天沒賣完的都將留到明天全台開賣時給歌迷搶購。而張惠妹的LINE社群也有不少台哥大用戶超嗨表示「好開心抽到序號，台哥大超好搶」、「台哥大剩下超多，應該是序號大於開放場次太多，看得到吃不到QQ。」
張惠妹大巨蛋演唱會準時開搶！售票價位、座位圖、開唱時間一次看
大家記得「拓元系統」的搶票攻略，最重要的其實就是「驗證碼」一定要一次打對，按照記者過去搶票經驗，驗證碼只要打錯一次就絕對搶不到（至少自身打錯沒成功過），因此阿妹歌迷可以先到「驗證碼練習器」先練習看看輸入驗證碼的速度，祝大家年底都有阿妹可以看哦！
🟡2024 aMEI 張惠妹 ASMR Maxxx演唱會台北場資訊
📍時間場次
2024年12月21日（四）19:30
2024年12月22日（五）18:00
2024年12月28日（六）19:30
2024年12月29日（日）18:00
2024年12月31日（四）21:30
📍地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）
📍票價：NT$5880 / $4880 / $4280 / $3880 / $3280 / $2280 / $1880 / $1280
📍售票時間：9月26日（四）12：00全面開賣
📍售票系統：tixCraft拓元售票系統
📍溫馨提醒：國泰世華CUBE卡友名額已經秒殺、台哥大專區需要有序號才能買，還有剩票；拓元系統必須要進行認證帳號才能夠票，千萬不要沒認證就以為能買票哦！
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貼文曝光後，不少阿妹歌迷紛紛回應「我也發現了....還有好多票，羨慕台哥大有序號的人」、「我是不是應該攜碼去台哥大，為了下次備戰....」、「朋友完全不用搶，悠閒挑場次超羨慕」、「剛去看連跨年場都沒有搶完，只能明天拼命了QQ」、「當初覺得根本抽不到沒登記....竟然是保底有票的東西，真的後悔了TAT」
張惠妹演唱會台哥大票倉過剩！抽中序號用戶爽選場次、入手2張票
事實上，網友提及台哥大用戶，就是本次張惠妹演唱會門票開賣前，除了國泰世華CUBE卡友可以搶先買之外，就是台灣大哥大5G用戶（月租費999元以上）、台灣大哥大VIP用戶以及My Video返利黑卡會員，可以登記參加抽獎或者搶序號，每一組序號限購2張門票。
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實際在下午5時45分查看拓元購票系統，台哥大售票專區發現連最熱門的跨年場都還有剩票，L2看台區221區3280元的位置，都還有剩下54個座位，今天沒賣完的都將留到明天全台開賣時給歌迷搶購。而張惠妹的LINE社群也有不少台哥大用戶超嗨表示「好開心抽到序號，台哥大超好搶」、「台哥大剩下超多，應該是序號大於開放場次太多，看得到吃不到QQ。」
張惠妹大巨蛋演唱會準時開搶！售票價位、座位圖、開唱時間一次看
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📍時間場次
2024年12月21日（四）19:30
2024年12月22日（五）18:00
2024年12月28日（六）19:30
2024年12月29日（日）18:00
2024年12月31日（四）21:30
📍地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）
📍票價：NT$5880 / $4880 / $4280 / $3880 / $3280 / $2280 / $1880 / $1280
📍售票時間：9月26日（四）12：00全面開賣
📍售票系統：tixCraft拓元售票系統
📍溫馨提醒：國泰世華CUBE卡友名額已經秒殺、台哥大專區需要有序號才能買，還有剩票；拓元系統必須要進行認證帳號才能夠票，千萬不要沒認證就以為能買票哦！