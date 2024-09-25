防範工安事件　林欽榮率隊進行建築工地聯合稽查

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▲林欽榮率隊前往苓雅區某處建築工地進行聯合稽查，發現有墬落開口未設置護欄等多項缺失，當場開罰新臺幣19萬元，並當場勒令停工。(圖／高市府工務局提供)

高市府今(25)日由副市長林欽榮率隊前往苓雅區某處建築工地進行聯合稽查，發現有墬落開口未設置護欄等多項缺失，當場開罰新臺幣19萬元，並當場勒令停工。另衛生局查獲2處孳生病媒蚊，依傳染病防治法裁處1萬2000元罰鍰。高市府也宣布自即日起至9月底針對使用有大型機具之大型建築工地、交通要衝列管工地總計178處，應確實執行公共安全巡檢。根據工務局統計，自今(113)年1月份迄今已執行工地稽查1604場次，偕同勞工局針對工地負責人等從業人員辦理52場次工地勞工安全講習會，強化工地環境危機意識，後續將持續依「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」加強工地安全稽查，並與建築師公會與土木技師公會合作增加稽查場次。在市府既有工安聯合稽查機制搭配舉辦工地公共安全講習會下，市府持續與民間團體及營建業者攜手合作，共同打造安全工地環境。林欽榮表示，今天率工務局、勞工局、環保局、衛生局、苓雅公所等前往苓雅區某處新建工程工地實施建築工地工地突擊稽查，發現有墬落開口未設置護欄、外牆施工架未設置防護網、鋼筋預留筋未有防護套或彎勾等7項缺失，共計罰款新臺幣19萬元，並依相關規定當場勒令停工，俟改善完竣始得復工。工務局強調，大型工地風險不僅只在於大型機具，工區環境與施工人員管理上更是重中之重，近期工安意外時有耳聞，均為工地管理大意輕忽，對於建築工地未於施工場所落實維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施，將依相關法令處以罰鍰或勒令停工，針對任何工安意外發生的可能性，將絕不寬待。