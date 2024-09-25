行動電源容量7000mAh灌水成20000mAh　公平會開罰10萬元

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公平會今（25）日決議，眾泰企業社在蝦皮購物網站「TGF MALL」賣場銷售行動電源，廣告刊載「額定容量約20000mAh左右」文字，但實際只有7000mAh，遠低於廣告宣稱數值，因此按《公平交易法》第21條第1項規定，處10萬元罰鍰。行動電源額定容量是影響消費者作成交易決定的重要因素，眾泰企業社在蝦皮購物網站「TGF MALL」賣場銷售「升級PD快充 20000mAh大容量行動電源」主打「額定容量約20000mAh左右」，予人印象為該商品實際可輸出電容量為20000mAh。然而，但該商品底部標示額定容量最多為7000mAh，額定容量低於廣告宣稱的數值，已與事實不符，違反公平交易法規定第21條第1項：「事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵」，處10萬元罰鍰。公平會提醒業者，為吸引消費者購買商品所製作的廣告，應注意商品品質與廣告宣稱相符，避免用錯誤的廣告資訊來誤導消費者，以免觸法受罰。