星宇還會買波音嗎？張國煒辛辣看空巴半斤八兩：差有沒有死人

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星宇航空9月登錄興櫃，即將於第四季掛牌上市，今（25）日舉辦上市前業績發表會。近期波音飛機事故頻傳，被問及是否還會買波音飛機，星宇航空董事長張國煒辛辣直言，airbus跟波音公司半斤八兩，只是差有沒有死人而已。近期波音飛機事故頻傳，讓外界失去信心，有人提問是否還會買波音，張國煒表示，星宇航空從來都沒有說不買波音飛機，波音這幾年來遇到的問題比較多，可是坦白跟大家說，airbus（空中巴士公司）問題也很多，「半斤八兩，只是差有沒有死人而已」，兩家公司現在都存在很大的問題，包含airbus現在交機也不穩定不準時，平均一架320系列的飛機要延遲8個月到12個月，A350交機最近也被影響到，原訂7月也延到8月底才交機，整個供應鏈都有受到影響。張國煒直言，airbus品質也在下降當中，因為疫情對整個工業瞬間沒有需求，大家都不想買飛機，有買飛機的人不想交飛機，很多廠商倒閉，沒倒掉的也被疫情嚇到，大家有單才做，沒有單就不做，供應鏈呈現真空狀況，再加上俄烏戰爭用了太多砲彈，造成原料鐵砂也缺，飛機上許多部份，連椅子都因缺原料無法組裝，這超乎許多人想像。張國煒也說，現在疫情後訂單增加，生意很好大家拚命要飛機卻做不出來，有經驗的人有些被病毒帶走過世，僅存的老先生薪水高企業不想聘僱，年輕的人又沒經驗，他還遇過要交的飛機，有第一天上班的員工就要上去維修鎖螺絲，被他罵了一頓，改換有經驗的員工，以前從來沒有見過這樣的狀況，兩家公司都有各自的問題，現今飛機市場很亂，然而全世界是寡占市場，還是會考慮波音的飛機。