最強平價服飾不是UNIQLO、NET了！內行改穿這間：買10件錢包不痛

平價服飾一直都是台灣民眾、小資族最愛逛街購買的東西，以台灣來說，包括外國品牌UNIQLO、H&M以及台灣本土品牌NET都相當受歡迎，往往都是滿滿的人潮。然而，近日有網友發現一家名為「NU V」的平價服飾店，價格比UNIQLO、NET更殺，一次買個10件都不到1500元，讓許多人眼睛全亮，引起討論。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「發現一個天大的秘密......你們以為NET很便宜了嗎？沒想到這間叫做NU V的更誇張，官網價格都是特價100多塊，還有80塊的，看到有興趣的自己去搶購，不然會被搶光。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這是NET的副牌喔！東西確實很便宜，買來居家穿的話很可以」、「我以為大家都知道這間欸....居家服好買到不行」、「已經手刀去官網看了，真的有點太便宜」、「前員工路過，這個是NET副牌NU V，跟NET實體有些款式不共通」、「有買過幾件T恤，但穿沒幾次領口就有點鬆，還是NET耐穿一點。」
平價服飾品牌「NU V」太便宜爆紅！背景跟NET有關係
事實上，網友提到的這個「NU V」是NET推出的更平價服飾「網路品牌」，並沒有實體店面，而是採取網購的方式提供民眾採買，由於省去店家成本，所以NU V最大的特色就是價格相對低廉，普通沒在特價時段價位，簡單的服飾也大概是150至400元不等。
《NOWnews》記者也實際逛看看「NU V」官網，發現服飾真的便宜到很嚇人，像是素色的居家長T，一件特價只要175元；POLO衫也有許多款式一件不用180元就可以入手，大家常常穿的素色短T，特價大概140元即可買到，完全是簡約風的人最適合逛的商店。
「NU V」真實評價曝光！準備換季跳樓大拍賣中
那沒有實體店面，大家想找評價只能從各大YouTuber、部落客開箱當中找尋，許多穿過的民眾都紛紛表示「女生愛穿短版的一定要買NU V，價格實在太佛，單件大概都150元左右」、「版型意外好看又平價，小資族的福音」、「第一次知道NET有副牌時超興奮，上次換季買了10幾件不用1500超爽的」、「材質我覺得比UNIQLO、NET差一點，但整體來說，當居家服或者內搭服飾，CP值很高」。
而目前「NU V」正在換季跳樓大拍賣當中，官網上每件衣服基本上都有折扣，純棉T恤原價235元，現在換季特價141元，男生居家超愛穿的薄吊嘎、薄T恤都只要銅板價66元至80元不等，甚至冬季必穿的帽T都不用220元就能入手；女生部分短版肩寬背心特價84元、碎花荷葉袖V領上衣150元等等，現在還有4折專區，愛穿平價服飾又沒買過的民眾，可以上「NU V」官網看看有沒有喜歡的款式哦！
🟡NU V平價服飾
📍品牌背景：本土品牌NET副牌
📍品牌門市：僅提供網購沒有實體門市
📍品牌官網點這裡
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這是NET的副牌喔！東西確實很便宜，買來居家穿的話很可以」、「我以為大家都知道這間欸....居家服好買到不行」、「已經手刀去官網看了，真的有點太便宜」、「前員工路過，這個是NET副牌NU V，跟NET實體有些款式不共通」、「有買過幾件T恤，但穿沒幾次領口就有點鬆，還是NET耐穿一點。」
平價服飾品牌「NU V」太便宜爆紅！背景跟NET有關係
事實上，網友提到的這個「NU V」是NET推出的更平價服飾「網路品牌」，並沒有實體店面，而是採取網購的方式提供民眾採買，由於省去店家成本，所以NU V最大的特色就是價格相對低廉，普通沒在特價時段價位，簡單的服飾也大概是150至400元不等。
《NOWnews》記者也實際逛看看「NU V」官網，發現服飾真的便宜到很嚇人，像是素色的居家長T，一件特價只要175元；POLO衫也有許多款式一件不用180元就可以入手，大家常常穿的素色短T，特價大概140元即可買到，完全是簡約風的人最適合逛的商店。
「NU V」真實評價曝光！準備換季跳樓大拍賣中
那沒有實體店面，大家想找評價只能從各大YouTuber、部落客開箱當中找尋，許多穿過的民眾都紛紛表示「女生愛穿短版的一定要買NU V，價格實在太佛，單件大概都150元左右」、「版型意外好看又平價，小資族的福音」、「第一次知道NET有副牌時超興奮，上次換季買了10幾件不用1500超爽的」、「材質我覺得比UNIQLO、NET差一點，但整體來說，當居家服或者內搭服飾，CP值很高」。
而目前「NU V」正在換季跳樓大拍賣當中，官網上每件衣服基本上都有折扣，純棉T恤原價235元，現在換季特價141元，男生居家超愛穿的薄吊嘎、薄T恤都只要銅板價66元至80元不等，甚至冬季必穿的帽T都不用220元就能入手；女生部分短版肩寬背心特價84元、碎花荷葉袖V領上衣150元等等，現在還有4折專區，愛穿平價服飾又沒買過的民眾，可以上「NU V」官網看看有沒有喜歡的款式哦！
🟡NU V平價服飾
📍品牌背景：本土品牌NET副牌
📍品牌門市：僅提供網購沒有實體門市
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