最強平價服飾不是UNIQLO、NET了！內行改穿這間：買10件錢包不痛

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▲最近有網友發現一間名為「NU V」的平價服飾品牌，發現官網上衣服非常便宜，引起討論。（圖/NU V官網）

▲知名連鎖服飾品牌「NET」深受不少台人喜愛，就有網友近期發現其副牌「NU V」價格更殺。（示意圖／翻攝NET臉書）

▲平價服飾NET的副牌「NU V」最近在網路上備受討論，官網上許多服飾都相當便宜，帽T一件218元就可入手。（圖/NU V官網）

平價服飾一直都是台灣民眾、小資族最愛逛街購買的東西，以台灣來說，包括外國品牌UNIQLO、H&M以及台灣本土品牌NET都相當受歡迎，往往都是滿滿的人潮。，讓許多人眼睛全亮，引起討論。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「發現一個天大的秘密......你們以為NET很便宜了嗎？貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「有買過幾件T恤，但穿沒幾次領口就有點鬆，還是NET耐穿一點。」事實上，，由於省去店家成本，所以NU V最大的特色就是價格相對低廉，《NOWnews》記者也實際逛看看「NU V」官網，發現服飾真的便宜到很嚇人，，完全是簡約風的人最適合逛的商店。那沒有實體店面，大家想找評價只能從各大YouTuber、部落客開箱當中找尋，、「材質我覺得比UNIQLO、NET差一點，但整體來說，當居家服或者內搭服飾，CP值很高」。而目前「NU V」正在換季跳樓大拍賣當中，官網上每件衣服基本上都有折扣，，愛穿平價服飾又沒買過的民眾，可以上「NU V」官網看看有沒有喜歡的款式哦！📍品牌背景：本土品牌NET副牌📍品牌門市：僅提供網購沒有實體門市