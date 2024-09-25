校長皆因缺額爭議下台　佛光大學止徵候選人、真理大學正組遴選會

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4所大專校院深陷短報缺額風波，真理大學校長陳奇銘遭到董事會拔職、佛光大學校長何卓飛請辭，其中佛光大學也已公告，新任校長候選人收件昨（24）日截止，將以遴選委員會選出新任校長。真理大學秘書室今（25）日接受《NOWnews今日新聞》記者電訪低調指出，目前正在籌組遴選委員會的委員，也會盡快召開校長候選人徵求作業並且選出新任校長。文化大學、大葉大學、真理大學、佛光大學相繼爆出短報招生缺額，以致回流名額符實，4所大專校院除了均被函文扣減招生名額，教育部並且針對個別情況降低補助經費與獎補助款等處分，而且負責決策的人員也會被提報至私校諮詢委員會追究行政責任。教育部高教司長廖高賢此前表示，文化大學、大葉大學、真理大學、佛光大學的違規案件屬於行政裁罰，依照規定要讓身為校長的當事人陳述意見，上週教育部已經發文給4校校長，目前尚待回覆內容，最快本週就會依照《私立學校法》公布懲處結果。另一方面，真理大學原校長陳奇銘遭到董事會拔職、佛光大學原校長何卓飛請辭，原副校長藍順德也已自行請辭離任，原招生長王宏升調離現職。佛光大學公告，昨日截止徵求校長候選人作業，後續將以遴選委員會選出新任校長。主任秘書陳衍宏今日透過文字回應《NOWnews今日新聞》記者，董事會此前布達接受校長何卓飛的辭呈後由副校長林信華接任代理校長，依法啟動校長遴選機制，在此期間校務行政及教學運作一切如常進行。針對外傳一級行政主管、學術主管在新任校長遴選出爐後將總辭，陳衍宏指出，這些主管留任或離開主管職務，仍會留在學校貢獻所長、繼續服務。關注此事的星雲大師女信徒今日接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，佛光大學畢竟是創辦人星雲大師一路從無到有的心血，除了希望遴選會可以選出辦學能力優秀的校長，帶領學校順利的經營下去、越來越好，她也希望勿再發生類似損及校譽的事件。除此之外，真理大學秘書室表示，正以選舉的方式籌組遴選委員會的委員，接著就會徵選新任校長候選人，以便召開遴選委員會選出新任校長，相關事宜都會根據《私立學校法》規定的6個月期限內盡快完成。