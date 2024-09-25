都是泰勒絲害的？戀愛太甜蜜、幸福肥　男友被球評諷「身材走樣」

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▲美式足球名將崔維斯凱爾西過去的體格精實，球場上的表現也威猛，現在被嘲諷已經都大為走樣。（圖／美聯社）

▲泰勒絲不只是樂壇天之驕女，各方面都是外界矚目的話題，戀情發展當然引發相當多的議論。（圖／美聯社）

美國樂壇天后泰勒絲，不只是自己的一舉一動會成為外界關注焦點，連她身旁的人都會備受關切。她和美式足球堪薩斯城酋長隊的名將崔維斯凱爾西戀愛談到現在一年多，雖然她的「幫夫運」是無庸置疑，崔維斯不僅在體壇知名度和人氣都登頂，也接到來自演藝圈的邀約，身價一路上揚，但三不五時和泰勒絲及她的友人開趴、尋樂，讓崔維斯被球評嫌棄「身形走樣」，認為他在球場上的表現也受到影響，還遭譏諷「與兩年前那個球季判若兩人」。前ESPN頻道運動分析員陶德麥克謝在podcast節目上表示，美式足球這個球季展開後，看了一堆轉播與相關節目，奇怪的是，好幾個禮拜都沒看到有人敢實話實說，點破崔維斯凱爾西的身形已經走樣。陶德抨擊崔維斯在球季間的空檔到處跑趴，和全世界最有名的人（暗指泰勒絲）搭私人飛機趴趴走，還在紐約被拍到飲酒作樂，看起來這段戀情確實帶給崔維斯很多的歡樂，唯獨沒讓他記住要嚴格鍛鍊、保持好的體態，才能在球場上繼續維持好的成績，以至於這個球季到現在，崔維斯的表現真的談不上多理想。崔維斯凱爾西本來和娛樂圈的關係並不深，自從與泰勒絲成為一對，娛樂圈紛紛向他招手，先是有主持的邀約上門，後來還有人找他拍戲，他都沒有拒絕。可是他畢竟還是以美式足球球員為本業，不該讓業外的雜務影響到本業的表現。已經有球迷認為他和泰勒絲談戀愛之後，心思沒有完全放在球場上，怪罪泰勒絲讓他分神、拖垮他的戰績，卻有更多的泰勒絲粉絲，認為這種說法只是欲加之罪、何患無辭。現在泰勒絲與崔維斯還在甜蜜熱戀期，崔維斯已經要面臨情場、球場沒辦法都得意的處境，到底該捨棄哪一邊，還是他有更好的方法能夠兩邊兼顧？各方都在等著瞧。