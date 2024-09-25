九如橋改建動土　陳其邁：帶動內惟生活圈發展

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▲新建的九如橋全長近80米的新橋設有寬度5.4米的人行道，整體串連三民區中都與鼓山區內惟地區，預計115年6月完工。（圖／高市府提供）

▲新工處也呼籲用路人，配合施工單位設置的臨時指示標誌通行，儘可能避開施工壅塞路段並提前改道。（圖／高市府提供）

高雄市長陳其邁今(25)日出席橋梁改建工程動土祈福典禮時表示，九如橋為聯繫三民區中都及鼓山區內惟兩地之要道，全長近80米的新橋設有寬度5.4米的人行道，整體串連三民區中都與鼓山區內惟地區，預計115年6月完工；陳其邁也認為，內惟地區會「彎道超車、後發先至」，新橋將帶動內惟地區整體發展，將過去高雄發展最早的礦區，蛻變成最宜居，生活最方便的區域。九如橋位於愛河下游，為高市重要交通樞紐，民國65年啟用的舊橋在去年11月啟動拆除後，今天舉辦新橋動工典禮，橋梁分為道路橋樑工程及雨水下水道工程，總經費5.81億，中央補助4.15億元，高市府自籌1.66億，預計115年6月完工通車，將提供雙向各有一快車道及一混合車道，且未來道路採平面方式，並配合輕軌帶動愛河沿岸及鼓山內惟、中都生活圈發展。新工處也說明，九如橋施工期間，來往車輛請行駛願景橋及中都橋，東往西車輛可於中華二路或美都路提前改道，西往東車輛可於青海路提前改道願景橋，或利用鼓山三路連接中都橋；原行駛九如橋之公車路線共4條仍改走願景橋，並配合取消東側的九如橋停靠站。新工處也呼籲用路人，配合施工單位設置的臨時指示標誌通行，儘可能避開施工壅塞路段並提前改道。