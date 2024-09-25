強化救生能量展成果！海巡署南部分署辦海巡消防聯合救生救難演練

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海巡署南部分署舉辦海巡消防聯合救生救難演練。(圖／海巡署南部分署提供)

▲海巡署南部分署舉辦海巡消防聯合救生救難演練。(圖／海巡署南部分署提供)

▲海巡署南部分署舉辦海巡消防聯合救生救難演練，演練逼真。(圖／海巡署南部分署提供)

海洋委員會海巡署南部分署第11岸巡隊於今(25)日下午，在高雄市梓官區蚵子寮漁港，舉辦海巡消防聯合救生救難演練活動，以強化救生能量，展現平時訓練成果。海巡署南部分署第11岸巡隊海巡消防聯合救生救難演練活動，是由第11岸巡隊隊長王榮忠主持，有海巡署第6巡防區指揮部、南部分署第11岸巡隊與高雄市政府消防局第4大隊梓官分隊等單位與會。海巡署南部分署第11岸巡隊隊長王榮忠表示，南部分署第11岸巡隊為強化統合海上及岸際救援能量，提升民眾防溺及自救安全觀念，乃舉辦海巡消防聯合救生救難演練活動，並介紹救生裝備、模擬釣客失足及漁船船員落海等狀況，且配合單旋翼無人機及遙控式動力救生圈等裝備，以投放救生衣及搭載救援方式，強化岸際聯合救援機制，共動員63員10車2艇，演練過程逼真，展現平時訓練成果。王榮忠說，蚵子寮漁港觀光環境多元，岸際及海上遊憩活動蓬勃，從事水域遊憩遊客眾多，歷年亦曾發生釣客失足、漁船船員及人車落海等救生救難案件，該隊藉此次演練，著重於狀況反映通報、救援能量整合應變及單位協調聯繫等3項重點，與高雄市政府消防局第4救災救護大隊共同演練，結合30P橡皮艇、潛水裝備、遙控式動力救生圈、單旋翼無人機飛行載具、行動救援車及AED自動體外心臟電擊去顫器等科技裝備，生動演繹救援實境，展現出海巡及消防單位協作默契，藉以深根防溺觀念，確保民眾生命財產之安全。王榮忠指出，海洋委員會為響應行政院推廣「向海致敬」之海洋政策，鼓勵人民「親海」及「近海」，海巡人員除身負守護海洋的重責大任，更扮演災害應變及執行各項救援任務的角色，藉由科技的裝備輔助及人員持恆訓練，讓各項搜救任務，均能迅速圓滿完成。王榮忠並呼籲國人，於海域、岸際倘有發生緊急危難事故或發現不法，均可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將竭誠為民眾服務。