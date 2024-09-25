防範未然！高雄市政府海洋局舉辦港區安全維護訓練

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▲高雄市政府海洋局舉辦港區安全維護及防疫宣導訓練活動，與會學員進行戶外滅火器操演。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局於今(25)日，在高雄前鎮漁港，舉辦港區安全維護及防疫宣導訓練活動，以提升漁業界及漁民防災意識和應變能力。高雄市政府海洋局局長黃登福表示，高雄市政府海洋局為提升漁業界及漁民防災意識和應變能力，乃舉辦此一港區安全維護及防疫宣導訓練活動，以提升漁港整體防災量能。黃登福說，此次防災宣導訓練課程涵蓋，職災實例及勞工安全衛生法令宣導、登革熱防疫宣導及漁船火災防範等三個面向，分別由高雄市政府勞工局、衛生局及消防局薦派專業講師，現場分享多年累積的實務經驗。黃登福並說，此次課程更與農業部漁業署共同合作，將漁船火災防護課程納入漁船滅火的實際操演，增加漁業從業人員操作滅火器的實戰經驗，期能提升未來應對火災時的緊急應變能力。黃登福指出，高雄市前鎮漁港是全國最大、產值最高的遠洋漁港，每年6至7月及11至12月為前鎮漁港魷魚、秋刀魚漁船密集返航的高峰期，港內漁船密集度極高，有維修及焊接切割作業需求之漁船不在少數，因此，海洋局積極輔導業者重視公共安全，讓漁船主及船舶機械維修業者瞭解職業安全及防災的重要性。黃登福並指出，另為因應登革熱疫情防治，該局除漁船業者外，更擴大邀請公協會、漁業公司及工程廠商一同參與此一港區安全維護及防疫宣導訓練活動，針對漁船上及漁港周邊環境加強防疫宣導，建立漁船主及港區業者正確防疫及公共衛生觀念，盼漁船主及港區業者能有效控制疫情，杜絕登革熱蔓延。