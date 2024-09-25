Google Doodle主角變「爆米花」！互動遊戲超萌　玉米粒狂跑互炸

為了紀念爆米花問世，Google Doodle這次除了帶來可愛的爆米花主題藝術，更推出爆米花互動遊戲，只要在Google頁面點選Doodle大圖，就能操控「玉米粒」進行遊戲，還可選擇單人、組隊遊戲模式，活動將持續到9月27日上午11時59分，快來看看自己能不能拿高分吧！
爆米花為玉米料理最古老的形式之一，於數千年前在印加帝國首次被發現，而16世紀中美洲文明中，玉米已經成為主食，並且有許多文化會以爆米花來裝飾儀式服裝。19世紀時，爆米花成為美國主流食品，甚至能在日常早餐中看到。
1893年第一台移動爆米花機問世，讓爆米花大規模商業化，不僅在美國大蕭條期間，成為農民主要收入來源，1938年更有影院老闆開始安裝爆米花機，逐步造成現今看電影吃爆米花的文化，後來更演變出不同風味，成為世界知名的看劇必備零嘴。
此次Google Doodle的爆米花遊戲，玩家可自行選擇不同的「玉米粒」角色，並分別有單人、組隊遊戲模式，與59名玩家一較高下。遊戲目的是在遊戲中生存，避免自己被炸成爆米花。
🎮Google Doodle爆米花遊戲玩法
📍以方向鍵操控移動方向
📍躲避奶油彈丸
📍空白鍵發動特殊技能
📍活到最後即可成為贏家
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1893年第一台移動爆米花機問世，讓爆米花大規模商業化，不僅在美國大蕭條期間，成為農民主要收入來源，1938年更有影院老闆開始安裝爆米花機，逐步造成現今看電影吃爆米花的文化，後來更演變出不同風味，成為世界知名的看劇必備零嘴。
此次Google Doodle的爆米花遊戲，玩家可自行選擇不同的「玉米粒」角色，並分別有單人、組隊遊戲模式，與59名玩家一較高下。遊戲目的是在遊戲中生存，避免自己被炸成爆米花。
🎮Google Doodle爆米花遊戲玩法
📍以方向鍵操控移動方向
📍躲避奶油彈丸
📍空白鍵發動特殊技能
📍活到最後即可成為贏家