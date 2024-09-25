副總統蕭美琴住家傳槍響！大批警力圍捕竊盜犯　連轟3槍壓制逮捕

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▲25日下午，副總統蕭美琴住家旁驚傳槍響，當時警方正圍捕謝姓男子，謝男遭包圍駕車衝撞員警，警方隨即連開3槍，謝男之後棄車逃逸，仍遭警方壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

▲25日下午，副總統蕭美琴住家旁驚傳槍響，當時警方正圍捕謝姓男子，謝男遭包圍竟駕車衝撞員警，警方隨即連開3槍，謝男之後棄車逃逸，仍遭警方壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

25日下午4時許，副總統蕭美琴位於新北永和仁愛路的住家旁、驚傳槍響，當時警方正圍捕一名有毒品、竊盜前科的28歲謝姓男子，謝男遭包圍竟駕車衝撞員警，警方見狀隨即連開3槍，謝男之後棄車逃逸，仍遭警方壓制逮捕。據了解，刑事局中部犯罪打擊中心、台中市刑大、台中市三分局、大甲分局偵查隊等，共同偵辦竊盜案件，鎖定有毒品、竊盜前科的謝男，今天下午4時許，警方發現謝男駕車，行經副總統蕭美琴住處附近，隨即上前圍捕謝男，遭對方開車衝撞，員警連轟3槍制止，謝男棄車逃逸仍被逮捕到案，所幸現場無人員傷亡。而槍擊事件發生在副總統住處附近，對此，刑事局回覆，此案本局四大二隊主辦之竊盜案件，由士林指揮偵辦檢察官指示案件尚在執行中，將另擇時發布新聞說明。