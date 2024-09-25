又傳屏東高職生失蹤！最後手機定位在緬甸　與22歲郭男疑為學長弟

副總統蕭美琴住家傳槍響！大批警力圍捕竊盜犯　連轟3槍壓制逮捕

記者林盈君／綜合報導

▲25日下午，副總統蕭美琴住家旁驚傳槍響，當時警方正圍捕謝姓男子，謝男遭包圍竟駕車衝撞員警，警方見狀隨即連開3槍，謝男之後棄車逃逸，仍遭警方壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲25日下午，副總統蕭美琴住家旁驚傳槍響，當時警方正圍捕謝姓男子，謝男遭包圍竟駕車衝撞員警，警方見狀隨即連開3槍，謝男之後棄車逃逸，仍遭警方壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）
25日下午4時許，副總統蕭美琴位於新北永和仁愛路的住家旁、驚傳槍響，當時警方正圍捕一名有毒品、竊盜前科的28歲謝姓男子，謝男遭包圍竟駕車衝撞員警，警方見狀隨即連開3槍，謝男之後棄車逃逸，仍遭警方壓制逮捕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲25日下午，副總統蕭美琴住家旁驚傳槍響，當時警方正圍捕謝姓男子，謝男遭包圍竟駕車衝撞員警，警方見狀隨即連開3槍，謝男之後棄車逃逸，仍遭警方壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲25日下午，副總統蕭美琴住家旁驚傳槍響，當時警方正圍捕謝姓男子，謝男遭包圍駕車衝撞員警，警方隨即連開3槍，謝男之後棄車逃逸，仍遭警方壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）
據了解，刑事局中部犯罪打擊中心、台中市刑大、台中市三分局、大甲分局偵查隊等，共同偵辦竊盜案件，鎖定有毒品、竊盜前科的謝男，今天下午4時許，警方發現謝男駕車，行經副總統蕭美琴住處附近，隨即上前圍捕謝男，遭對方開車衝撞，員警連轟3槍制止，謝男棄車逃逸仍被逮捕到案，所幸現場無人員傷亡。

而槍擊事件發生在副總統住處附近，對此，刑事局回覆，此案本局四大二隊主辦之竊盜案件，由士林指揮偵辦檢察官指示案件尚在執行中，將另擇時發布新聞說明。

▲25日下午，副總統蕭美琴住家旁驚傳槍響，當時警方正圍捕謝姓男子，謝男遭包圍竟駕車衝撞員警，警方見狀隨即連開3槍，謝男之後棄車逃逸，仍遭警方壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲25日下午，副總統蕭美琴住家旁驚傳槍響，當時警方正圍捕謝姓男子，謝男遭包圍竟駕車衝撞員警，警方隨即連開3槍，謝男之後棄車逃逸，仍遭警方壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

新店公寓清晨大火！63歲獨居翁受困命危　全身40%燒燙傷送醫搶救

台中大里墜樓命案！30歲半裸男6樓墜落　砸車倒臥地面傷重不治

新竹新豐海水浴場戲水！2越南移工驚傳溺水意外　1死1命危搶救中

警專生爆買春白嫖搶4300！遭黑衣人擄走痛毆　逼拍不雅片自爆吸毒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載