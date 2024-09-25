中信金已退出！新新併仍有些干擾　新光金董座盼主管機關主持公道

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中信金控退出收購新光金後，新光金將於10月9日將召開股東臨時會，討論台新金與新光金的「新新併」，不過，面對市場各種放話，新光金控董事長魏寶生今（25）日召開記者會，表示自己對「新新併」非常期待，只是就算中信金退出，市場還有一些干擾，包括委託書徵集亂象及部分外資報告，更點名自稱小股東的林伯翰利用新光金小股東自救會不斷放話，很遺憾金融市場出現這麼離譜的事，金融業是誠信、受信賴的行業，怎麼多假消息，也希望主管機關主持公道。雖然新光金合併案「三角戀」，主管機關金管會已出面反對中信金收購案，讓「新新併」可以順利進行下去，但魏寶生說，市場仍有一些干擾，目前有不是新光金的股東在外資圈散布消息，對「新新併」要反對票，他質疑，「他們只是國外機構，怎麼可以在這種情況下散播消息，對未舉辦的股東臨時會進行干擾，他更在昨天寫了一封英文信與外資溝通。不僅如此，聲稱是小股東的林伯翰利用新光金股東自救會，不斷放話阻撓「新新併」。魏寶生說，自己跟他不熟，只有一面之緣，林曾是新光金董事，卻已卸任董事身分後，事先拿到董事會資料，並對外放話、散布消息，這對公司治理很大傷害，魏寶生嚴厲譴責這種行為，他說，自己也是新光金小股東，一點都不需要自救，也不覺得自己權益有受到損害。魏寶生表示，自己進入新光金後，看著新光金從經營不善，到現在慢慢穩定，林伯翰卻屈辱經營團隊，讓他非常在意，希望申冤，做這麼多事情，還被人家嫌。魏寶生直指，林伯翰還在收委託書，還在干擾市場，金融市場怎麼會有這麼離譜的事，金融業是誠信、受信賴的行業，有這麼多假消息，希望主管機關主持公道，「我必須要讓股東臨時通過，更希望金管會同意」，但金管會總是有他的立場，就是盡量去溝通，把要做的事可行的事，獲得投資人及主管機關認同。魏寶生也透露，一年前加入新光人壽，沒想到會有合併，只想3年任期如何做出成績，協助新光人壽，那時一直忙著跟人磕頭，忙著籌資，除了業績改善，資本適足率（RBC）6月底突破200%，就在努力想辦法增資。沒想到，7月1日還當了新光金董事長，且董事會第一次議案就是合併，他現在也期待合併，對2026接軌新的會計準則，會更有信心。