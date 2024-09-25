防堵大學招生缺額不實　招聯會：114學年度起增名額回流檢核機制

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▲大學招生委員會聯合會執行秘書、台灣大學教務長王泓仁。（圖／招聯會提供）

文化大學、大葉大學、真理大學、佛光大學由於短報招生缺額，導致回流分發入學管道的名額不實。針對未來有無防堵措施，大學招生委員會聯合會執行秘書、台灣大學教務長王泓仁今（25）日回應《NOWnews今日新聞》記者表示，114學年度起將增加名額回流檢核機制，繁星推薦、申請入學等招生管道的回流名額總都先匯入系統，以利各校填報。文化大學、大葉大學、真理大學、佛光大學相繼爆出短報招生缺額，以致回流名額符實，4所大專校院除了均被函文扣減招生名額，教育部並且針對個別情況降低補助經費與獎補助款等處分，而且負責決策的人員也會被提報至私校諮詢委員會追究行政責任。教育部高教司長廖高賢此前表示，文化大學、大葉大學、真理大學、佛光大學的違規案件屬於行政裁罰，依照規定要讓身為校長的當事人陳述意見，上週教育部已經發文4所大學校長，目前尚待回覆內容，最快本週就會依照《私立學校法》公布懲處結果。王泓仁今日透過文字告訴《NOWnews今日新聞》記者，為了提供大學在填報分發入管道名額更為精確，招聯會將從114學年度起在開放各大學填報回流名額的時候，增加名額回流檢核機制，是將繁星推薦、申請入學等招生管道的回流名額總數匯入系統，以利各校填報。招聯會呼籲，招生名額影響考生分發權益至鉅，還請所有會員學校務必確實填報名額。