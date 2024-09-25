Lulu羨慕林莎天生體香　穿比基尼接客竟被投訴：穿太少！

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▲《歡迎光臨等你來家1》第二季由玖壹壹領軍主持，搭檔Lulu（右2）、林莎（右1）。（東森提供）

甫以戲劇《此時此刻》入圍第59屆金鐘獎最佳新人獎的Lulu（黃路梓茵）工作邀約不斷，今（25）日她和林莎、玖壹壹出席實境真人秀《歡迎光臨等你來家1》第二季記者會，Lulu自嘲身材像「椪餅」，因為中間是空的一壓就碎了，而客人的意見回顧中，竟然還有人嫌她「穿太多」，讓Lulu心碎。此次《歡迎光臨等你來家1》第二季來到台南的漁光島，5位主持人將從無到有打造市集，從策畫、攤位招商、原料採集到客人招攬等，通通都要自己來，主持人為了活動方便特別穿上輕便的衣服，市集結束後收集粉絲意見回饋，眾多的心得中居然有「林莎穿太多」。Lulu聽到粉絲心聲便在下次市集時換上泳裝，只不過這次粉絲意見是「Lulu穿太少」，不僅如此，擁有中餐丙級證照的林莎在料理時，發現Lulu煮的玉米濃湯沒味道，Lulu卻為此走心，而且她還偷偷聞到林莎身上有體香，但每次她錄完影身上都很臭，林莎則表示自己「出生就是香的」讓Lulu驚訝不已。玖壹壹在市集中以台南名店為目標，希望能將台南好吃好喝的都引進市集，春風為了展示誠意，一本正經地向店家提出邀請，卻因為過於嚴肅的表情被前來支援的鬼鬼吳映潔制止：「可不可以有笑容一點？」春風一聽再度展現笑容提出邀請，現場氣氛瞬間變得輕鬆許多、十分逗趣。Lulu不僅主持實力獲得肯定，今年更入圍金鐘獎最具潛力新人獎、綜藝節目主持人獎以及益智及實境節目主持人獎，Lulu表示最想拿的是新人獎，因為這個獎項不分男女都能入圍，而且她到現在都還保留著劇本。