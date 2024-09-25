不懂陳致遠發文被罵？網友拿蔡阿嘎、蘿拉比喻　釣出本人：秒懂

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▲中信兄弟周思齊引退儀式感動無數球迷，前職棒球員陳致遠PO影片懷念當年時光，遭到網友強力抨擊。（圖／薩泰爾YT)

▲網友以蔡阿嘎、蘿拉的關係，替不懂職棒的人解釋「陳致遠在周思齊退休之際發文懷念過去」一事之所以讓球迷無法接受的原因。（圖／Threads）

中信兄弟球員周思齊舉辦引退儀式，球員、球迷哭一片，場面相當感人。前兄弟象球星陳致遠也在個人臉書發文回憶過去兄弟象時期的影片，由於陳致遠過去曾捲入中職簽賭假球風波，此舉遭到許多球迷痛罵洗版，或許有些沒看球的觀眾不會懂陳致遠對棒球界造成的傷害，因此有網友在網路上發文，以蔡阿嘎和前員工蘿拉的關係，來比喻給不懂職棒的人聽，釣出蔡阿嘎本人回應：「秒懂，100分的比喻。」陳致遠在過去是兄弟象的明星球員，還有著「黃金戰士」的封號，然而他卻在2010年涉嫌打假球，遭到起訴並求刑2年，雖然他始終否認有收賄，但根據2014年高等法院二審宣判的結果，判定陳致遠配合組頭放水，被判刑6個月。而周思齊則是在當年一堆球員涉入假球案時，潔身自愛拒打假球，又在假球案後將對中職失去信任的球迷們帶回來的救星，因此在棒球界地位崇高，受到眾多球迷、球員的愛戴。在這樣強烈的對比之下，陳致遠在這個時間點發文緬懷過去，無疑是在球迷們心中的傷口上灑鹽。有網友在Threads上發文寫道：「給不熟中華職棒的朋友：周思齊退休，陳致遠出來發文的荒謬程度，就像哪天蔡阿嘎頻道有了重大成就，蘿拉跑出來發文懷念從前一樣。」引來其他網友們紛紛回覆：「有夠精闢」、「這樣一說不看棒球的我馬上懂」、「陳致遠這咖就沒資格出來懷念，職棒空窗期就你之一害的」、「終於懂了，感謝科普」，也釣出蔡阿嘎本人回覆：「秒懂，100分的比喻。」YouTuber蔡阿嘎在6月無預警解雇前員工蘿拉，原因是因為蘿拉利用「AB合約」詐取公司、廠商，獲利高達千萬，離譜行徑令人譁然。而陳致遠被網友罵翻後，先是在原文底下留言：「你們可以留言罵我，我為何不能PO呢？這是我的平台，我應該也有言論自由吧！過去了就讓它過去了。」之後又發一篇文寫道：「別人的嘴我們真的是無法管，現今這個社會謾罵的太多了，我們能做的事就是把自己的工作做好，持續維持一個陽光正面的好能量。」並附上一堆笑臉表情符號。