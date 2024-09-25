台灣電影睽違20年再打進東京影展主競賽！張艾嘉新作深受矚目

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林嘉欣也是《女兒的女兒》主角之一，對於演出這部片子有很感性的看法與體悟。（圖／東昊提供）

▲李康生主演的的電影《黑之牛》，入選本屆東京國際影展的亞洲未來單元。（圖／光年映畫提供）

▲《雨中的慾情》有跨國卡司組合，其中還包括曾獲金鐘獎的李杏。（圖／光年映畫提供）

台灣電影、台灣影星即將在本屆東京影展綻放耀眼光芒！張艾嘉主演的新片《女兒的女兒》獲選進入主競賽單元，是繼2004年鄭文堂執導的《經過》後，睽違20年又有台灣電影打進東京影展的正式競賽。而由金馬影帝李康生主演的《黑之牛》入選亞洲未來單元，金鐘獎最佳女配角李杏和日本人氣男星成田凌、森田剛合演的《雨中的慾情》也是入圍正式競賽，兩部片也都將在東京舉行世界首映，李杏與李康生也都很期待和東京當地的影迷見面。由張艾嘉與林嘉欣、劉奕兒主演的《女兒的女兒》，之前在多倫多影展「站台」單元首映後就贏得好評，張艾嘉的出色演技更得到「特別提及」的殊榮，是該單元首度增設這個特別獎，回到東方世界，東京影展也給這部影片很大的肯定，選入正式競賽單元，不只片子本身有望角逐最佳影片大獎，演員們也有機會爭取獎項。林嘉欣表示：「恭喜團隊，能入圍東京影展好榮幸！」劉奕兒收到消息也驚呼：「太驚喜了，繼加拿大之後再跟張姐一起去東京，期待跟媽媽環遊世界！」兩位金馬影后張艾嘉與林嘉欣在《女兒的女兒》演母女，劉奕兒則扮演另外一位女兒，卡司組合新鮮且有話題。林嘉欣感性分享：「我跟張姐在片中是母女，我們戲裡戲外都是母親同時也是女兒，這就像兩面鏡子一樣，她是我，我是她，但又是我自己。」坦言《女兒的女兒》故事讓她體認到「命運沒有偶然」。《黑之牛》由日本新銳導演蔦哲一朗編導，是台灣、日本、美國共同合製，金馬影帝李康生演出明治時代在山中生活的男子，用超越語言的方式，以身體、心靈與被形容是女主角的「日本和牛」FUKUYO進行對話、建立關係。影視業者公認，動物和小孩最難拍，李康生要跟牛演一大堆對手戲，再次獻出令人讚嘆的精湛表現。目前他人還在國外拍戲，很開心《黑之牛》能參加東京影展的亞洲未來單元，他很期待去東京與觀眾見面，到時也將聽大家聊聊看完電影的想法，希望觀眾都能好好享受。《雨中的慾情》集結成田凌、森田剛、中村映里子、竹中直人等堅強卡司，全片在台灣嘉義取景拍攝，李杏也扮演身份特別的神祕女子。提到這次首度參演日本電影，李杏認為實在相當榮幸能成為《雨中的慾情》一份子，透露《海角上的兄妹》在台灣上映時，當時有幸與來台交流的片山慎三導演及演員們對談交流，沒想到再次見到片山慎三，即是合作這部《雨中的慾情》，而且對戲演員竟包括森田剛，以及竹中直人，這些夢幻人物光是見上一面就已經足夠讓她呼吸困難，現在竟然還要一起走上國際影展的紅毯，慢慢一步一步往她心中的目標前進。她的興奮與緊張心情，溢於言表。3部入選東京影展的影片，《黑之牛》在台灣最早亮相，11月8日就會在全台上映。《女兒的女兒》台灣映期定在11月22日，《雨中的慾情》則預計要到年底才會在全台上映。