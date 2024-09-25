台灣電影睽違20年再打進東京影展主競賽！張艾嘉新作深受矚目

台灣電影、台灣影星即將在本屆東京影展綻放耀眼光芒！張艾嘉主演的新片《女兒的女兒》獲選進入主競賽單元，是繼2004年鄭文堂執導的《經過》後，睽違20年又有台灣電影打進東京影展的正式競賽。而由金馬影帝李康生主演的《黑之牛》
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由張艾嘉與林嘉欣、劉奕兒主演的《女兒的女兒》，之前在多倫多影展「站台」單元首映後就贏得好評，張艾嘉的出色演技更得到「特別提及」的殊榮，是該單元首度增設這個特別獎，回到東方世界，東京影展也給這部影片很大的肯定，選入正式競賽單元，不只片子本身有望角逐最佳影片大獎，演員們也有機會爭取獎項。林嘉欣表示：「恭喜團隊，能入圍東京影展好榮幸！
兩位金馬影后張艾嘉與林嘉欣在《女兒的女兒》演母女，劉奕兒則扮演另外一位女兒，卡司組合新鮮且有話題。林嘉欣感性分享：「
李康生再挑戰高難度演出 對手戲的對象是隻牛
《黑之牛》由日本新銳導演蔦哲一朗編導，是台灣、日本、美國共同合製，金馬影帝李康生演出明治時代在山中生活的男子，用超越語言的方式，以身體、心靈與被形容是女主角的「日本和牛」FUKUYO進行對話、建立關係。影視業者公認，動物和小孩最難拍，李康生要跟牛演一大堆對手戲，再次獻出令人讚嘆的精湛表現。目前他人還在國外拍戲，很開心《黑之牛》能參加東京影展的亞洲未來單元，他很期待去東京與觀眾見面，到時也將聽大家聊聊看完電影的想法，希望觀眾都能好好享受。
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《雨中的慾情》集結成田凌、森田剛、中村映里子、竹中直人等堅強卡司，
3部入選東京影展的影片，《黑之牛》在台灣最早亮相，11月8日就會在全台上映。《女兒的女兒》台灣映期定在11月22日，《雨中的慾情》則預計要到年底才會在全台上映。